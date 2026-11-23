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Παραλίγο τραγωδία σήμερα στην Κατερίνη, όπου ένα τεράστιο κλαδί δέντρου έσπασε στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου και έπεσε πάνω σε παγκάκι.

Το γεγονός προκάλεσε πραγματικό σοκ στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Ευτυχώς, εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι μαθητές βρίσκονταν μέσα στις σχολικές αίθουσες, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο της αυλής κάνουν καθημερινά το διάλειμμά τους τα νήπια του 3ου Νηπιαγωγείου…

Το περιστατικό γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της στο Facebook η υποδιευθύντρια του σχολείου και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γνωσούλα Χαϊλατζίδου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το σημείο.

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