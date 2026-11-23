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Το «στοιχειώδες αγαπητέ μου Γουάτσον» αντιλήφθηκαν το πρωί της Δευτέρας η Όλγα Μαρκογιαννάκη και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Και το στοιχειώδες είναι να μην σπαταλάς δυνάμεις σε έναν αυτοκτονικό εμφύλιο – τόσο απλό.

Οι δύο γυναίκες στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ήταν προσκεκλημένες στο πρωινό πάνελ του ΑΝΤ1, αλλά διαπίστωσαν ότι δεν θα υπήρχε εκπρόσωπος της ΝΔ, όπως περίμεναν.

Και συνεννοήθηκαν το πιο λογικό, αποτέλεσμα όχι μόνο του πολιτικού ενστίκτου, αλλά και της διαίσθησης: Να μην εμφανιστούν μαζί στο πάνελ, αλλά διαδοχικά. Έτσι ώστε να μην αναγκαστούν (ή οδηγηθούν από τα πράγματα) να συγκρουστούν μεταξύ τους προς τέρψη της κυβέρνησης.

Μάλιστα η Αντωνοπούλου γνωστοποίησε ότι είναι και κεντρική απόφαση της ΕΛΑΣ να μην συμμετέχουν τα στελέχη της σε πάνελ που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι της ΝΔ και περιορίζεται η κόντρα με εκείνους του ΠΑΣΟΚ.

Μπορεί να τους χωρίζει η σημαία (του Πολυτεχνείου), αλλά τουλάχιστον δεν έχουν χάσει το μυαλό τους όλοι, τόσο μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όσο και στην ΕΛΑΣ. Βέβαια αυτό δεν άρεσε στην Ομάδα Αλήθειας, αλλά ακριβώς αυτός ήταν και ο σκοπός των στελεχών.

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