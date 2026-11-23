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CALLAS LIVES ON: THE PARTY! vol. 4 | Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026

Maria Callas Museum x Kosmos 93,6: Το πιο λαμπερό street party της Αθήνας επιστρέφει!

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων δίνει ξανά ραντεβού στην καρδιά της πόλης και ενώνει πάλι τις δυνάμεις του με τον Kosmos 93.6 για το καθιερωμένο CALLAS LIVES ON: THE PARTY!, που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά με ακόμη περισσότερη μουσική, λάμψη και γιορτινή διάθεση!

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, από τις 20:00 έως τα μεσάνυχτα, ο πεζόδρομος της οδού Πετράκη, πίσω από το Μουσείο, μετατρέπεται για τέταρτη χρονιά σε ένα μεγάλο υπαίθριο dancefloor, με αφορμή την επέτειο γέννησης της Μαρίας Κάλλας (2 Δεκεμβρίου 1923). Φέτος, όμως, υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανεβάσουμε την ένταση!

Ο Kosmos 93.6, που δίνει τον δικό του μουσικό παλμό στα street parties του Μουσείου τα τελευταία χρόνια, φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια στον αέρα και επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί μας. Τέσσερις μουσικοί παραγωγοί του σταθμού αναλαμβάνουν τα decks: ο Γιάννης Δημητριάδης, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο Γιώργος Μουχταρίδης και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη δίνουν τον δικό τους ρυθμό στο πάρτι, με τέσσερα διαφορετικά DJ sets που υπόσχονται να κρατήσουν την ενέργεια στα ύψη! Από groovy funk και disco μέχρι ανεβαστικά beats και μουσικές εκπλήξεις, ο χαρακτηριστικός ήχος του Kosmos βγαίνει στον δρόμο και γίνεται το soundtrack της βραδιάς χωρίς μουσικά σύνορα.

Και επειδή ένα πραγματικό street party δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική, το φετινό CALLAS LIVES ON κρύβει μικρές και μεγάλες εκπλήξεις, απρόσμενες στιγμές και διασκεδαστικές εμπειρίες που θα δώσουν σε όλους την ευκαιρία να συμμετέχουν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους αναμνήσεις!

Το café-bar του Μουσείου, La Divina, θα προσθέσει τη δική του γεύση στη βραδιά, με επιλεγμένα ποτά και cocktails σε ειδικές τιμές, ενώ το museum shop θα προσφέρει ειδικές εκπτώσεις σε επιλεγμένα αντικείμενα της συλλογής του, προσφέροντας μια ιδανική ευκαιρία για ξεχωριστές αγορές και πρωτότυπες ιδέες δώρων ενόψει των γιορτών.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του street party, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μαρία Κάλλας με μειωμένη γενική είσοδο και να ανακαλύψει την ιστορία πίσω από ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα της όπερας.

Η λάμψη της Κάλλας συναντά τον ήχο του Kosmos και η Αθήνα μπαίνει στον ρυθμό τους. Ραντεβού στην Πετράκη!

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00 – 00:00

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Μητροπόλεως 44, Αθήνα

Το party: Οδός Πετράκη (πεζόδρομος πίσω από το Μουσείο Μαρία Κάλλας)*

*Η εκδήλωση είναι προσβάσιμη σε άτομα με κινητικές αναπηρίες ή κινητικούς περιορισμούς

Ελεύθερη είσοδος στο street party

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μειωμένη γενική είσοδος στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου – Κλείστε την θέση σας εδώ