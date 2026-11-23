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Την ώρα που ο υφΥΠΕΣ, Βαγγέλης Λιάκος, προσφεύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλοντας προσπάθεια «πολιτικής εξόντωσής» του, η υπόθεση των απευθείας αναθέσεων σε επιχειρήσεις των αδελφών του, όπως και η υπόθεση του υφΥΠΕΝ, Νίκου Τσάφου, με τα ομόλογα ενεργειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όσο ήταν ακόμα σύμβουλος του πρωθυπουργού συνεχίζουν να αποτελούν «χαίνουσες πληγές» για την κυβέρνηση.

Και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει το Μαξίμου να «κλείσει» τις δύο υποθέσεις, επικαλούμενο την απουσία προσωπικής ευθύνης ή παράνομης εμπλοκής, η δημόσια συζήτηση για τις δύο υποθέσεις συνεχίζεται, όπως και οι προσπάθειες της κυβέρνησης να παράσχει κάλυψη στα δύο στελέχη της.

Λιάκος: Από τις αποκαλύψεις στις δικαστικές αίθουσες

Η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου πέρασε πλέον σε νέα φάση. Ο υφυπουργός Εσωτερικών βρέθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων, καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά δύο δημοσιογράφων και ενός εκδότη, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης, με σαφή προεκλογική στόχευση. «Από τη στιγμή που ορκίστηκα υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση με ψεύδη και συκοφαντίες», ανέφερε, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και τη βεβαιότητα ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα.

Ωστόσο, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν απαντά αυτομάτως στα πολιτικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, καθώς ο υφυπουργός δεν έχει διαψεύσει τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις των αδελφών του, απορρίπτει όμως κάθε αιτίαση περί δικής του εμπλοκής ή αξιοποίησης της πολιτικής του ιδιότητας προς όφελός τους. Η κυβέρνηση, βέβαια, απαντά ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν «εκρηκτική» αύξηση των απευθείας αναθέσεων μετά τη νίκη της ΝΔ στις εκλογές του 2019.

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να επαναλάβει τη θέση της κυβέρνησης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο briefing, δήλωσε ότι «για την κυβέρνηση δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και δεν έχω κανέναν λόγο να αμφισβητήσω τα όσα υποστηρίζει ο κ. Λιάκος» και υπογράμμισε ότι τα δημοσιεύματα αφορούν συγγενικά πρόσωπα του υφυπουργού υπενθυμίζοντας ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη όταν θεωρεί ότι θίγεται.

Ωστόσο, απαντώντας στους ισχυρισμούς Λιάκου περί προεκλογικού σχεδίου πολιτικής εξόντωσής του, ο Π. Μαρινάκης δεν υιοθέτησε αυτή την ερμηνεία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για κάτι στο οποίο μπορεί να απαντήσει ο ίδιος ο υφυπουργός, φράση που μπορεί να ερμηνευτεί και ως διακριτικές αποστάσεις του Μαξίμου από τέτοιου είδους καταγγελίες που ενδεχομένως προκαλέσουν και εσωκομματική αναστάτωση.

Βορίδης: Να δοθούν απαντήσεις, αλλά όχι παραιτήσεις χωρίς αντικείμενο

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης για την υπόθεση Λιάκου εμφανίστηκε να ζητά εξηγήσεις από τον υφυπουργό, αναγνωρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση έχει θεμιτά ανοίξει. «Θα περίμενα από τον αρμόδιο υπουργό να δώσει απαντήσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρέπει να υπάρξει ισορροπία, καθώς δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που προκύπτουν δημοσιεύματα να οδηγείται ένας υπουργός σε παραίτηση, αν και τόνισε ότι αν αποδειχθεί πως ο Λιάκος επηρέασε αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τότε πρόκειται για διαφορετικό ζήτημα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη δική του παραίτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές παραιτήσεις αποδείχθηκαν, κατά την εκτίμησή του, «άνευ αντικειμένου». Από την άλλη, για την υπόθεση του Νίκου Τσάφου, ο Μάκης Βορίδης επέλεξε να μεταφέρει το βάρος της απόφασης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τις αξιολογήσεις τις κάνει ο πρωθυπουργός», προσθέτοντας ότι φαντάζεται πως θα αντιμετωπίσει και αυτή την περίπτωση «με την ίδια αυστηρότητα» που έχει επιδείξει σε άλλες περιπτώσεις.

Το κοινό στοιχείο των δύο υποθέσεων είναι ότι η πολιτική διαχείριση δεν έχει καταφέρει να σταματήσει τη δημόσια συζήτηση. Στην περίπτωση Λιάκου, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί πλέον μέρος της εξέλιξης της υπόθεσης, ενώ στην περίπτωση Τσάφου, η τελική αξιολόγηση παραπέμπεται στον πρωθυπουργό, ο οποίος καλείται να σταθμίσει τα δεδομένα. Σημειώνεται ότι «γαλάζιες» πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το topontiki.gr εκτίμησαν ότι αν η υπόθεση της αποπομπής του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφΥΠΑΝ δεν ήταν τόσο κοντινή χρονικά, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα είχε ήδη ζητηθεί η παραίτηση τουλάχιστον του Β. Λιάκου. Ωστόσο, στην παρούσα φάση και υπό την πολιτική πίεση της αντιπολίτευσης, προτιμάται η παροχή κάλυψης και… βλέπουμε.

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