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Ενισχύεται η εκδοχή εναλλακτικού σχεδίου με πρόταση στο Νίκο Μουτσινά να βρεθεί ανάμεσα στις Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά κατ’ αρχήν για την παρουσίαση της διοργάνωσης του εθνικού τελικού «Sing for Greece» της ΕΡΤ από την οποία θα προκύψει το τραγούδι και ο/η καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της EBU.

Η συμμετοχή- εμπλοκή του Μουτσινά δεν θα περιοριστεί στην παρουσίαση του εθνικού τελικού που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά επιθυμία είναι να έχει διάρκεια έως το μέσα Μαΐου και να ταξιδέψει μέχρι το Μπουργάς της Βουλγαρίας, σύμφωνα με το eurovisionfun.

Εκείνος σχεδιάζεται να είναι – λέγεται- μεταξύ των παρουσιαστών της ΕΡΤ στην επόμενη Eurovision καθώς ο Γιώργος Καπουτζίδης αποσύρεται λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ενώ κατά μια- άλλη- εκδοχή συνδέεται με την απόφαση της Μαρίας Κοζάκου– νωρίτερα- να απέχει εφεξής από ό,τι έχει να κάνει με την ΕΡΤ και τη Eurovision.

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