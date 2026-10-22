ΕΡΤ: Η Μαρία Κοζάκου αποσύρεται από την παρουσίαση της Eurovision

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Μια σιβυλλική ανάρτηση στα σόσιαλ μιντια με το εμβληματικό «My way» του Φρανκ Σινάτρα και κολλητά την φράση «Μy decisions» κέντρισε το ενδιαφέρον η Μαρία Κοζάκου, μέχρι πρότινος διευθύντρια τηλεόρασης της ΕΡΤ και εκείνη που μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη είχε ταυτιστεί με τις μεταδόσεις της Eurovsion στην μετά Δάφνη Μπόκοτα εποχή.

Το μυστήριο λύθηκε λίγο μετά καθώς κυκλοφόρησε στην τηλεοπτική πιάτσα ότι η Κοζάκου αποσύρεται από την Eurovision επικαλούμενη προσωπικούς λόγους, κατά μια εκδοχή.

Η ΕΡΤ πάντως στην διαδικασία της επόμενης διοργάνωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επιθυμεί να ανανεωθεί η συνεργασία με Γιώργο Καπουτζίδη, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

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