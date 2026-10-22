MEGA: Στο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» ετοιμάζεται… παρέλαση με τον APON και την «Ηχογένεια» του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τον APON επι σκηνή στο μουσικό σκέλος του «Αλ Τσαντίρι νιούζ» το οποίο θα μεταδοθεί την ερχόμενη Τέταρτη (28/10) στις 21.00 ο Λάκης Λαζόπουλος ανοίγει κύκλο διαμέτρου τριών εκπομπών αφιερωμένο σε μουσικούς δημιουργούς της νέας γενιάς.

Ο APON θα συστήσει την «Ηχογένεια» του, όπως τιτλοφορείται η πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του, με τραγούδια που ενώνουν τον σύγχρονο ήχο με παραδοσιακά ακούσματα όπως το παρακάτω…

Ο Λαζόπουλος προηγουμένως θα παρουσιάσει νέο επιθεωρησιακό σκετς με συμμετοχή ηθοποιών σε απρόσμενες εμφανίσεις και θα πιάσει το νήμα της επικαιρότητας και θα μεταμορφωθεί ι στα πρόσωπα των ημερών αξιοποιώντας τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον στάνταρ «εξοπλισμό» ρεπορτάζ που «σπαρταράει» από λαϊκές αγορές.

Διαβάστε επίσης:

Κληρώσεις τηλεοπτικών δώρων: «Απάτη» ή μας διαφεύγει κάτι; (Video)

BBC: Καταργεί δυο κανάλια κι ένα ραδιόφωνο και απολύει τουλάχιστον άλλους 100 εργαζόμενους

Η «συγκατοίκηση» στην πρώτη θέση τηλεθέασης δεν είχε συνέχεια την Τρίτη (20/10)- Επικράτησε ο Alpha