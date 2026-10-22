MEGA: Στο «Αλ Τσαντίρι νιουζ» ετοιμάζεται… παρέλαση με τον APON και την «Ηχογένεια» του

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Με τον APON επι σκηνή στο μουσικό σκέλος του «Αλ Τσαντίρι νιούζ» το οποίο θα μεταδοθεί την ερχόμενη Τέταρτη (28/10) στις 21.00 ο Λάκης Λαζόπουλος ανοίγει κύκλο διαμέτρου τριών εκπομπών αφιερωμένο σε μουσικούς δημιουργούς της νέας γενιάς.
Ο APON θα συστήσει την «Ηχογένεια» του, όπως τιτλοφορείται η πρόσφατη δισκογραφική δουλειά του, με τραγούδια που ενώνουν τον σύγχρονο ήχο με παραδοσιακά ακούσματα όπως το παρακάτω…
Ο Λαζόπουλος προηγουμένως θα παρουσιάσει νέο επιθεωρησιακό σκετς με συμμετοχή ηθοποιών σε απρόσμενες εμφανίσεις και θα πιάσει το νήμα της επικαιρότητας και θα μεταμορφωθεί ι στα πρόσωπα των ημερών αξιοποιώντας τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Στον στάνταρ «εξοπλισμό» ρεπορτάζ που «σπαρταράει» από λαϊκές αγορές.
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