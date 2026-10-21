Η «συγκατοίκηση» στην πρώτη θέση τηλεθέασης δεν είχε συνέχεια την Τρίτη (20/10)- Επικράτησε ο Alpha

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Άνοιξε «βηματισμό» ο Alpha χθες, ο ΑΝΤ1 δεν είχε τις ίδιες αντοχές με τη Δευτέρα, ανέβασαν «στροφές» ΣΚΑΪ και Mega και κάπως έτσι η πίτα τηλεθέασης ξαναμοιράστηκε από τη μία ημέρα στην άλλη.
Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της Nielsen σε STAR, OPEN, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ3 και ΕΡΤNews, ενώ δεν άλλαξε κάτι σε ΕΡΤ1 και ΜΑΚ TV.
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