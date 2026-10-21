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21.10.2026 10:59

Ιορδάνης Χασαπόπουλος για τα συλλαλητήρια: «Κάποιοι ονειρεύονται να γίνουμε Γαλλία, ψυχραιμία» (Video)

21.10.2026 10:59
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Τις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών που κορυφώνονται σήμερα (21/10) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας με αφορμή το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, σχολίασε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», συνιστώντας «ψυχραιμία», καθώς πολλοί «ονειρεύονται η Ελλάδα να γίνει Γαλλία», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Το πανεκπαιδευτικό. Στις δώδεκα η ώρα μην κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι σε όλες τις πόλεις. Σε πενήντα πόλεις θα γίνουν συγκεντρώσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιοχές τα σχολεία θα είναι κλειστά.

«Και κάποιοι ονειρεύονται να γίνει και η Ελλάδα, Γαλλία. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Ψυχραιμία χρειάζεται, παιδιά», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση με την Ανθή Βούλγαρη στράφηκε στα προστατευτικά καλύμματα που τοποθετήθηκαν στις βιτρίνες καταστημάτων, ενόψει των κινητοποιήσεων.

«Στις πολυεθνικές φίρμες βάζουν και καλύμματα. Δηλαδή είναι καπάκια, δεν είναι μόνο τα ρολά. Γιατί εδώ σπάνε τα τζάμια και πετάνε μέσα τη μολότοφ. Είναι μαύρα καπάκια. Εν πάση περιπτώσει, οχυρώνεται και η Αθήνα μήπως γίνουμε και Παρίσι. Πραγματικά ψυχραιμία χρειάζεται, γιατί κάθε χρόνο μαθητικά συλλαλητήρια τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αρχίζουν και εκδηλώνονται. Δεν είναι η πρώτη φορά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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