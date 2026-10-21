Warner Bros.: Πώς βρέθηκαν τα 81 δισ. δολάρια για την εξαγορά – Τα δάνεια του Λάρι Έλισον και οι μετοχές Tesla και SpaceX

Takeaways by to pontiki AI Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, εξασφάλισε χρηματοδότηση για την εξαγορά που πραγματοποίησε ο γιος του, Ντέιβιντ Έλισον, μέσω της Paramount Skydance, χρησιμοποιώντας ως εγγύηση μετοχές από τις εταιρείες Oracle, Tesla, SpaceX και Paramount Skydance.

Αντί να προχωρήσει στην πώληση μετοχών της Oracle αξίας 7,5 δισ. δολαρίων, όπως ήταν ο αρχικός του σχεδιασμός, ο Έλισον επέλεξε τον εκτεταμένο δανεισμό από πέντε διεθνείς τράπεζες για να διατηρήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να αποφύγει τη φορολόγηση των υπεραξιών.

Στοιχεία της Oracle δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο ο Έλισον είχε δεσμεύσει 413 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας, αξίας περίπου 58 δισ. δολαρίων, προκειμένου να στηρίξει τις προσωπικές του δανειακές υποχρεώσεις.

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στις δανειακές συμφωνίες είναι οι JPMorgan, Citigroup, UBS, BNP Paribas και HSBC, με τις εξασφαλίσεις να αφορούν διαφορετικά χαρτοφυλάκια μετοχών του δισεκατομμυριούχου.

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Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, επιστράτευσε πέντε τράπεζες και την τεράστια χρηματιστηριακή περιουσία του για να στηρίξει την εξαγορά που πραγματοποίησε ο γιος του.

Πώς χρηματοδοτείται μια εξαγορά 81 δισ. δολαρίων χωρίς να χρειαστεί ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να πουλήσει τις μετοχές του; Η περίπτωση του Λάρι Έλισον και της Warner Bros. Discovery αποκαλύπτει πώς η χρηματιστηριακή περιουσία μπορεί να μετατραπεί σε δισεκατομμύρια διαθέσιμων κεφαλαίων μέσω τραπεζικών δανείων.

Ο ιδρυτής της Oracle, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την εξαγορά που πραγματοποίησε ο γιος του, Ντέιβιντ Έλισον, μέσω της Paramount Skydance, προχώρησε σε εκτεταμένο δανεισμό, βάζοντας ως εγγύηση μετοχές των Oracle, Tesla, SpaceX και Paramount Skydance.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αντί να ρευστοποιήσει μέρος της περιουσίας του, αύξησε τις δανειακές του διευκολύνσεις από πέντε μεγάλες τράπεζες, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας στις 6 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο των 7,5 δισ. δολαρίων που εγκαταλείφθηκε

Αρχικά, ο Λάρι Έλισον σχεδίαζε να πουλήσει μετοχές της Oracle αξίας περίπου 7,5 δισ. δολαρίων, προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα για την εξαγορά.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το σχέδιο εγκαταλείφθηκε.

Ο Έλισον επέλεξε να δανειστεί, διατηρώντας τις μετοχές του και αποφεύγοντας τη φορολόγηση των υπεραξιών που θα προέκυπταν από την πώλησή τους.

Η πρακτική αυτή είναι γνωστή στις ΗΠΑ ως «αγόρασε, δανείσου και πέθανε» και χρησιμοποιείται από δισεκατομμυριούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν ρευστότητα χωρίς να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Μετοχές 58 δισ. δολαρίων ως εγγύηση

Τα μεγέθη του δανεισμού είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με στοιχεία της Oracle, τον Σεπτέμβριο ο Έλισον είχε δεσμεύσει 413 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας, αξίας περίπου 58 δισ. δολαρίων, ως εγγύηση για προσωπικά του δάνεια.

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 346 εκατομμύρια μετοχές.

Η συνολική περιουσία του υπολογίζεται από το Forbes σε περίπου 169 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του κατά 40% στην Oracle. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μετοχών δεν συνδέεται με τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Πόσα χρήματα μπορούσε να αντλήσει από τις τράπεζες

Κανονιστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην Καλιφόρνια αποκαλύπτουν ότι οι τράπεζες που γνωστοποίησαν συγκεκριμένα στοιχεία είχαν εξασφαλίσεις επί 87 εκατομμυρίων μετοχών Oracle, έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη και αναλυτές, δάνεια με εγγύηση μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας μπορούν συνήθως να φτάσουν περίπου στο 50% της χρηματιστηριακής τους αξίας.

Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, οι συγκεκριμένες μετοχές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση περίπου 5,7 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, το πραγματικό ύψος του δανεισμού παραμένει άγνωστο. Οι τράπεζες μπορεί να περιορίσουν το ποσό στο 30% της αξίας των εξασφαλίσεων ή και χαμηλότερα, ενώ οι δανειολήπτες δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα ολόκληρο το διαθέσιμο πιστωτικό όριο.

Οι πέντε τράπεζες και ο ρόλος των Tesla και SpaceX

Ο Έλισον ενίσχυσε τις δανειακές του συμφωνίες με πέντε διεθνείς τράπεζες:

JPMorgan: Την 1η Οκτωβρίου επέκτεινε συμφωνία του Μαΐου 2025, προσθέτοντας μετοχές SpaceX και Paramount Skydance στις εγγυήσεις από Oracle και Tesla, χωρίς να γνωστοποιήσει τον αριθμό τους.

Την 1η Οκτωβρίου επέκτεινε συμφωνία του Μαΐου 2025, προσθέτοντας μετοχές SpaceX και Paramount Skydance στις εγγυήσεις από Oracle και Tesla, χωρίς να γνωστοποιήσει τον αριθμό τους. Citigroup: Στις 25 Σεπτεμβρίου αύξησε τις μετοχές Oracle που είχε ως εγγύηση από 30 σε 45 εκατομμύρια, προσθέτοντας και μετοχές SpaceX και Paramount Skydance. Παράλληλα, οι μετοχές Tesla που είχαν δεσμευτεί μειώθηκαν από 3 σε 1,5 εκατομμύριο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου αύξησε τις μετοχές Oracle που είχε ως εγγύηση από 30 σε 45 εκατομμύρια, προσθέτοντας και μετοχές SpaceX και Paramount Skydance. Παράλληλα, οι μετοχές Tesla που είχαν δεσμευτεί μειώθηκαν από 3 σε 1,5 εκατομμύριο. UBS: Διατηρούσε εξασφαλίσεις επί 30 εκατομμυρίων μετοχών Oracle, σύμφωνα με την τελευταία καταχώριση του Μαΐου.

Διατηρούσε εξασφαλίσεις επί 30 εκατομμυρίων μετοχών Oracle, σύμφωνα με την τελευταία καταχώριση του Μαΐου. BNP Paribas: Από τον Οκτώβριο του 2025 είχε ως εγγύηση 12 εκατομμύρια μετοχές Oracle και ένα εκατομμύριο μετοχές Tesla.

Από τον Οκτώβριο του 2025 είχε ως εγγύηση 12 εκατομμύρια μετοχές Oracle και ένα εκατομμύριο μετοχές Tesla. HSBC: Είχε χορηγήσει δάνειο με εγγύηση μετοχές Oracle ήδη από τον Ιανουάριο του 2013 και εξακολουθούσε να διατηρεί σχετικές εξασφαλίσεις, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών.

Ο Έλισον, που διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla από το 2018 έως το 2022, έχει περιγράψει τον Έλον Μασκ ως στενό του φίλο.

Οι μετοχές της Paramount Skydance που χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση επρόκειτο να μετατραπούν σε μετοχές της νέας εταιρείας με την ολοκλήρωση της εξαγοράς στις 6 Οκτωβρίου.

Η συμφωνία των 81 δισ. δολαρίων και ο ρόλος του πατέρα Έλισον

Η οικονομική στήριξη του Λάρι Έλισον αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από τον γιο του.

Οι προσωπικές δανειακές συμφωνίες του, ωστόσο, δεν αντιστοιχούν στο συνολικό τίμημα των 81 δισ. δολαρίων, καθώς η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε και από άλλες πηγές.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Έλισον αύξησε τον δανεισμό του κατά την περίοδο που είχε δεσμευτεί να προσφέρει οικονομική στήριξη δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε η συμφωνία να ολοκληρωθεί.

Η Oracle έχει διευκρινίσει ότι η αρμόδια επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης εξετάζει ανά τρίμηνο τις συμφωνίες ενεχυρίασης μετοχών του Έλισον. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο ιδρυτής της έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα προσωπικά του δάνεια χωρίς να χρειαστεί να πουλήσει τις μετοχές που έχει δεσμεύσει.

Και κάπως έτσι η τεράστια περιουσία ενός δισεκατομμυριούχου μπορεί να λειτουργήσει ως χρηματοδοτικό εργαλείο για μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία του Χόλιγουντ, χωρίς να απαιτείται η άμεση πώληση των επενδύσεών του…

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