Warner Bros.: Πώς βρέθηκαν τα 81 δισ. δολάρια για την εξαγορά – Τα δάνεια του Λάρι Έλισον και οι μετοχές Tesla και SpaceX

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Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, επιστράτευσε πέντε τράπεζες και την τεράστια χρηματιστηριακή περιουσία του για να στηρίξει την εξαγορά που πραγματοποίησε ο γιος του.
Πώς χρηματοδοτείται μια εξαγορά 81 δισ. δολαρίων χωρίς να χρειαστεί ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου να πουλήσει τις μετοχές του; Η περίπτωση του Λάρι Έλισον και της Warner Bros. Discovery αποκαλύπτει πώς η χρηματιστηριακή περιουσία μπορεί να μετατραπεί σε δισεκατομμύρια διαθέσιμων κεφαλαίων μέσω τραπεζικών δανείων.
Ο ιδρυτής της Oracle, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά την εξαγορά που πραγματοποίησε ο γιος του, Ντέιβιντ Έλισον, μέσω της Paramount Skydance, προχώρησε σε εκτεταμένο δανεισμό, βάζοντας ως εγγύηση μετοχές των Oracle, Tesla, SpaceX και Paramount Skydance.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αντί να ρευστοποιήσει μέρος της περιουσίας του, αύξησε τις δανειακές του διευκολύνσεις από πέντε μεγάλες τράπεζες, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας στις 6 Οκτωβρίου.
Αρχικά, ο Λάρι Έλισον σχεδίαζε να πουλήσει μετοχές της Oracle αξίας περίπου 7,5 δισ. δολαρίων, προκειμένου να εξασφαλίσει ρευστότητα για την εξαγορά.
Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το σχέδιο εγκαταλείφθηκε.
Ο Έλισον επέλεξε να δανειστεί, διατηρώντας τις μετοχές του και αποφεύγοντας τη φορολόγηση των υπεραξιών που θα προέκυπταν από την πώλησή τους.
Η πρακτική αυτή είναι γνωστή στις ΗΠΑ ως «αγόρασε, δανείσου και πέθανε» και χρησιμοποιείται από δισεκατομμυριούχους που επιθυμούν να αποκτήσουν ρευστότητα χωρίς να ρευστοποιήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Τα μεγέθη του δανεισμού είναι εντυπωσιακά. Σύμφωνα με στοιχεία της Oracle, τον Σεπτέμβριο ο Έλισον είχε δεσμεύσει 413 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας, αξίας περίπου 58 δισ. δολαρίων, ως εγγύηση για προσωπικά του δάνεια.
Έναν χρόνο νωρίτερα, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 346 εκατομμύρια μετοχές.
Η συνολική περιουσία του υπολογίζεται από το Forbes σε περίπου 169 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του κατά 40% στην Oracle. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μετοχών δεν συνδέεται με τις δανειακές του υποχρεώσεις.
Κανονιστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην Καλιφόρνια αποκαλύπτουν ότι οι τράπεζες που γνωστοποίησαν συγκεκριμένα στοιχεία είχαν εξασφαλίσεις επί 87 εκατομμυρίων μετοχών Oracle, έναντι περίπου 30 εκατομμυρίων έναν χρόνο νωρίτερα.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη και αναλυτές, δάνεια με εγγύηση μετοχές υψηλής εμπορευσιμότητας μπορούν συνήθως να φτάσουν περίπου στο 50% της χρηματιστηριακής τους αξίας.
Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, οι συγκεκριμένες μετοχές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση περίπου 5,7 δισ. δολαρίων.
Ωστόσο, το πραγματικό ύψος του δανεισμού παραμένει άγνωστο. Οι τράπεζες μπορεί να περιορίσουν το ποσό στο 30% της αξίας των εξασφαλίσεων ή και χαμηλότερα, ενώ οι δανειολήπτες δεν χρησιμοποιούν απαραίτητα ολόκληρο το διαθέσιμο πιστωτικό όριο.
Ο Έλισον ενίσχυσε τις δανειακές του συμφωνίες με πέντε διεθνείς τράπεζες:
Ο Έλισον, που διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla από το 2018 έως το 2022, έχει περιγράψει τον Έλον Μασκ ως στενό του φίλο.
Οι μετοχές της Paramount Skydance που χρησιμοποιήθηκαν ως εγγύηση επρόκειτο να μετατραπούν σε μετοχές της νέας εταιρείας με την ολοκλήρωση της εξαγοράς στις 6 Οκτωβρίου.
Η οικονομική στήριξη του Λάρι Έλισον αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από τον γιο του.
Οι προσωπικές δανειακές συμφωνίες του, ωστόσο, δεν αντιστοιχούν στο συνολικό τίμημα των 81 δισ. δολαρίων, καθώς η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε και από άλλες πηγές.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Έλισον αύξησε τον δανεισμό του κατά την περίοδο που είχε δεσμευτεί να προσφέρει οικονομική στήριξη δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε η συμφωνία να ολοκληρωθεί.
Η Oracle έχει διευκρινίσει ότι η αρμόδια επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης εξετάζει ανά τρίμηνο τις συμφωνίες ενεχυρίασης μετοχών του Έλισον. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο ιδρυτής της έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα προσωπικά του δάνεια χωρίς να χρειαστεί να πουλήσει τις μετοχές που έχει δεσμεύσει.
Και κάπως έτσι η τεράστια περιουσία ενός δισεκατομμυριούχου μπορεί να λειτουργήσει ως χρηματοδοτικό εργαλείο για μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία του Χόλιγουντ, χωρίς να απαιτείται η άμεση πώληση των επενδύσεών του…
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