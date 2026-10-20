Εξ ημισείας η πρώτη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα (19/10)

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«Πολυθρόνα για δύο» εξελίχθηκε η πρώτη θέση τηλεθέασης τη Δευτέρα την οποία, σύμφωνα με τη Nielsen, μοιράστηκαν ΑΝΤ1 και Alpha.

Από κοντά ο ΣΚΑΪ, ήταν το τρίτο κανάλι με τον αριθμό 12 στο κύριο μέρος του μεριδίου του.

Το Mega δέχθηκε έντονες πιέσεις από τον ανταγωνισμό και πέρασε στην τέταρτη θέση με μερίδιο κάτω του 12%, ωστόσο ήταν το τέταρτο με διψήφιο νούμερο στην επίδοση του.

Κέρδη εμφάνισε το OPEN, ενώ σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφηκαν στα υπόλοιπα κανάλια.

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