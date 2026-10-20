ΕΡΤ: Οι άλλοι τρεις νέοι γενικοί διευθυντές

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Οι Γιάννης Βουγιουκλάκης, Μιχάλης Νούτζιεντ και Αρίστος Κοντιζάς είναι οι άλλοι τρεις επικεφαλής των γενικών διευθύνσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας, Τεχνολογίας-Υποδομών και Δικτύου εκπομπής καθώς και Λειτουργίας της ΕΡΤ, σύμφωνα με τις πρόσφατες αναρτήσεις στην διαύγεια της εταιρείας έπειτα από την ολοκλήρωση ελεγκτικής διαδικασίας ενστάσεων.

Στις αρχές Οκτωβρίου είχαν ανακοινωθεί οι Δημήτρης Τρέχας και Τάσος Ρωσόπουλος στις γενικές διευθύνσεις Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας, αντιστοίχως.

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