search
ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:32
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2026 13:12

ΕΡΤ: Οι άλλοι τρεις νέοι γενικοί διευθυντές

20.10.2026 13:12
ERT NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Γιάννης Βουγιουκλάκης, Μιχάλης Νούτζιεντ και Αρίστος Κοντιζάς είναι οι άλλοι τρεις επικεφαλής των γενικών διευθύνσεων Ψηφιακής Τεχνολογίας, Τεχνολογίας-Υποδομών και Δικτύου εκπομπής καθώς και Λειτουργίας της ΕΡΤ, σύμφωνα με τις πρόσφατες αναρτήσεις στην διαύγεια της εταιρείας έπειτα από την ολοκλήρωση ελεγκτικής διαδικασίας ενστάσεων.

Στις αρχές Οκτωβρίου είχαν ανακοινωθεί οι Δημήτρης Τρέχας και Τάσος Ρωσόπουλος στις γενικές διευθύνσεις Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας, αντιστοίχως.

Διαβάστε επίσης:

Skydance: Συνεχίζει τη σάτιρα έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές ο Τζον Στιούαρτ στο «The daily show»

MEGA: Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» μαζί με την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

«True Detective»: Nicolas Cage και Antonio Banderas ενώνουν τις δυνάμεις τους στον πέμπτο κύκλο της σειράς (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TSIPRAS_KTINOTROFOI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Θα έχουμε στη χώρα μας παραγωγή, ή ένα πελατειακό δίκτυο γαλάζιων ακρίδων;

ert_danezis_new
MEDIA

ΕΡΤNews: Στο «Forcé» η Ελίζαμπεθ Μπρο, ανώτερη ερευνήτρια του Atlantic Council, αναλύει την κρίση στο Στενό του Ορμούζ

eurofighter-typhoon-new-123
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στη Σαουδική Αραβία για τον φόβο των Χούθι

mazonakis-nikolaidis-new
LIFESTYLE

Σταύρος Νικολαΐδης για Μαζωνάκη: «Η οικογένειά του ήθελε να τον σώσει» – Η διάγνωση στο Δρομοκαΐτειο και το ξέσπασμα για όσα έγιναν στο μνημόσυνο (Video)

voyager-1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ταξίδι ορόσημο: Το Voyager 1 θα απέχει μία ημέρα φωτός από τη Γη στις 18 Νοεμβρίου, το μακρύτερο δρομολόγιο στην ιστορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xeimonas_krio_1412_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

Maria-Karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρηση από την «Ελπίδα για τη δημοκρατία» με αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού: «Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μου», λέει ιδρυτικό μέλος

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

O Θεοδωρόπουλος αδειάζει ξανά τη Γάκα: «Δεν έχω καμία σχέση με ολιστικές πρακτικές, η συζυγική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»

mitsotakis- korovesi – xristidis – doukas – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι προσεκτικοί δημοσκόποι, το εύρημα για Μητσοτάκη, η μετακόμιση Κοροβέση, ο Χρηστίδης, το παράδοξο Τσίπρα - Μαμουλάκη και η… μεζούρα του Δούκα

pateras antwnios kibwtos
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Αντώνιος: Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» στα Ιωάννινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.10.2026 14:31
TSIPRAS_KTINOTROFOI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Θα έχουμε στη χώρα μας παραγωγή, ή ένα πελατειακό δίκτυο γαλάζιων ακρίδων;

ert_danezis_new
MEDIA

ΕΡΤNews: Στο «Forcé» η Ελίζαμπεθ Μπρο, ανώτερη ερευνήτρια του Atlantic Council, αναλύει την κρίση στο Στενό του Ορμούζ

eurofighter-typhoon-new-123
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η Βρετανία στέλνει μαχητικά Typhoon στη Σαουδική Αραβία για τον φόβο των Χούθι

1 / 3