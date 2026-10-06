ΕΡΤ: Οι νέοι γενικοί διευθυντές σε Τηλεόραση και Ραδιοφωνία

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Ο προερχόμενος από τις ψηφιακές και υβριδικές υπηρεσίες του Mega, Δημήτρης Τρέχας είναι ο νέος επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης Τηλεόρασης της ΕΡΤ.

O μέχρι τώρα προϊστάμενος του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ και πρώην επικεφαλής των Μουσικών Συνόλων της εταρείας, Τάσος Ρωσόπουλος, αναδείχθηκε από την σχετική διαγωνιστική διαδικασία γενικός διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πλην των ενημερωτικών ραδιοσταθμών της ΕΡΤ, οι οποίοι υπάγονται στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης της εταιρείας.

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