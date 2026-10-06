ΕΡΤ2ΣΠΟΡ: «Ζωντανά» τα ξημερώματα το αποχαιρετιστήριο ματς του Λιονέλ Μέσι με την Εθνική Αργεντινής

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Είναι το τέλος μιας εποχής για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Έπειτα από 207 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα ανδρών ποδοσφαίρου της Αργεντινής και 125 γκολ, στα 39α του πια ο θρυλικός Λιονέλ Μέσι θα πατήσει γρασίδι με τη φανέλα με το 10 των Αλμπισελέστε σήμερα, για την ακρίβεια στις 02:00 της Τετάρτης (7/10) στον φιλικό αγώνα με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Μπενίν, ο οποίος θα μεταδοθεί «ζωντανά» από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Στην περιγραφή και τον σχολιασμό του αγώνα θα είναι οι Γιώργος Χαϊκάλης και Ιωσήφ Νικολάου.

Το «τελευταίο τανγκό» του ο Μέσι με την Αργεντινή θα το «χορέψει» στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες.

Για την ιστορία ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής την Δευτέρα 31 Αυγούστου ως ο πρώτος σκόρερ και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην Ιστορία της. Ως αρχηγός την οδήγησε στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022 και σε δύο Copa America, το 2021 και το 2024.

Στην απορία πολλών για την επιλογή του Μπενίν για το «αντίο» του Μέσι αντί μιας άλλης, ευρύτερα γνωστής εθνικής ομάδας η εξήγηση που δόθηκε ήταν πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής δεν έδωσε μεγαλύτερη αίγλη στο τελευταίο ματς του κορυφαίου ποδοσφαιριστή, για καθαρά οικονομικούς λόγους, όπως υποστηρίζεται.

Αντιμετώπισε τον αγώνα ως ευκαιρία μεγιστοποίησης των εσόδων της και επέλεξε, κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, αντίπαλο θεωρητικά εύκολο, που δεν θα είχε υψηλές απαιτήσεις για να συμμετάσχει. Επιπλέον εάν απέναντι στην Αργεντινή υπήρχε μία πιο εμπορική ομάδα θα έπαιρνε χρήματα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ τώρα όλα μπαίνουν στο ταμείο της ομοσπονδίας. Η απόφαση προκάλεσε στην Αργεντινή έντονη κριτική και αντιδράσεις.

Η AFA υποστήριξε ως υπήρχε πρόβλημα να βρεθεί αντίπαλος λόγω των υποχρεώσεων που έχουν αυτή την εποχή οι περισσότερες εθνικές ομάδες.

Παρά το παρασκηνιακό οικονομικό σκεπτικό της ομοσπονδίας, το Μονουμεντάλ θα είναι κατάμεστο από 85.000 ανθρώπους- τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε μόλις τέσσερα λεπτά – που θέλουν απλώς να αποθεώσουν τον αρχηγό τους στην τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο.

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