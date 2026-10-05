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05.10.2026 19:44

Πρωτιά τηλεθέασης από τις «Μπλε ώρες» την Παρασκευή (2/10)

05.10.2026 19:44
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Στην κορυφαία θέση τηλεθέασης της τελευταίας ημέρας του πενθήμερου «κάθισε» η σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ και με διαφορά από τον ανταγωνισμό της ημέρας η οποία μεταξύ άλλων είχε και την απευθείας μετάδοση του αγώνα Γαλλία- Ιταλία για το Nations League.

Στη δεύτερη θέση του ημερησίου τηλεβαρόμετρου της Nielsen πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- special edition» του ΑΝΤ1.

Η μέρα διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες λόγω της ιδιαιτερότητας στις τηλεπροτιμήσεις καθώς κυριάρχησαν τα τηλεπαιχνίδια έναντι των σειρών μυθοπλασίας και των άλλων εκπομπών, ιδίως του prime time οπου καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών, σύμφωνα με τη Nielsen.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 19:47
skai-ble-wres
MEDIA

Πρωτιά τηλεθέασης από τις «Μπλε ώρες» την Παρασκευή (2/10)

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