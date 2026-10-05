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05.10.2026 20:07

Η τηλεθέαση του Ελλάδα-Γερμανία στα ουράνια- Υψηλή επίδοση και για το αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

05.10.2026 20:07
ethniki

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Το αφιερωματικό «The Voice of Greece» στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη το Σάββατο συγκέντρωσε 1.346.000 τηλεθεατές και με 13,4% πιθανόν να είναι από τις υψηλότερες τηλεθεάσεις της νέα σεζόν.

Tο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με «Τα καλύτερα» στιγμιότυπα ήταν το δεύτερο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας αλλά η επίδοση του ήταν- ευλόγως- υποπολλαπλάσια της πρωτοπόρου Σαββατιάτικής εκπομπής.

Ήταν μια ημέρα που κυριάρχησε η Ενημέρωσε και μεταξύ άλλων ξεχώρισε– και πάλι- η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη. Μάλιστα η εκπομπή διατηρήθηκε στην λίστα με τις δημοφιλείς εκπομπές της Nielsen και την Κυριακή.

Τηλεθέαση άνω του 20% κατάφερε την Κυριακή η μετάδοση του ματς Ελλάδας- Γερμανίας για την κατάταξη στον όμιλο και την εξασφάλιση θέσης στην επόμενη φάση του Nations League. Με αριθμούς, τον αγώνα παρακολούθησαν πάνω από δύο εκατ. τηλεθεατές.

Η αξιόλογη «Pre Game» εκπομπή του Alpha αλλά και η «Post Game» σχημάτισαν την τριάδα με τις υψηλότερες επιδόσεις της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielse.

Στη 10αδα και η πρεμιέρα της σουρεαλιστικής κωμικής σειράς «Τα φαντάσματα» του Star.

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Στην κορυφαία θέση τηλεθέασης της τελευταίας ημέρας του πενθήμερου «κάθισε» η σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ και με διαφορά από τον ανταγωνισμό της ημέρας η οποία μεταξύ άλλων είχε και την απευθείας μετάδοση του αγώνα Γαλλία- Ιταλία για το Nations League.

Στη δεύτερη θέση του ημερησίου τηλεβαρόμετρου της Nielsen πλασαρίστηκε το τηλεπαιχνίδι «Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- special edition» του ΑΝΤ1.

Η μέρα διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες λόγω της ιδιαιτερότητας στις τηλεπροτιμήσεις καθώς κυριάρχησαν τα τηλεπαιχνίδια έναντι των σειρών μυθοπλασίας και των άλλων εκπομπών, ιδίως του prime time οπου καταγράφεται υψηλή συγκέντρωση τηλεθεατών, σύμφωνα με τη Nielsen.

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