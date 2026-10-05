search
ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 00:10
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 22:08

Τεράστια φανέλα με το no 10 τοποθετήθηκε στο Ροζάριο πριν το last dance του Μέσι

05.10.2026 22:08
messi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μία τεράστια φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το νούμερο 10 τοποθετήθηκε στη γενέτειρα του Μέσι, το Ροζάριο. Η φανέλα έχει μήκος 30 μέτρων και αντί για το όνομα του Μέσι γράφει «ευχαριστούμε».

Ο Αργεντίνος θρύλος θα δώσει την Τετάρτη (7/10) το last dance του με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» (Albiceleste) έναντι της Μπενίν στο στάδιο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες.

Ο 39χρονος Μέσι θα αποχωρήσει με τιμές για όλα αυτά που έχει προσφέρει στην Εθνική Αργεντικής. Οι συμπαίκτες του φορέσουν ειδική φανέλα, στον αγώνα θα δώσουν το παρών και συμπαίκτες του από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, ζωντανές μουσικές πριν από τη σέντρα, ενώ θα προβληθεί και βίντεο-αφιέρωμα στον σπουδαίο Μέσι μετά το τελευταίο σφύριγμα.  

Κανείς δεν έφερε την Αργεντινή πιο ψηλά

Με 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 65 ασίστ, κανείς δεν έχει ξεπεράσει το ρεκόρ του με την Αργεντινή , την οποία οδήγησε ξανά στην κορυφή κατά τη διάρκεια της πορείας του που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες. Mιας εθνικής ομάδας που είχε μείνει χωρίς τρόπαιο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.  Μία δόξα που έφερε η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, 36 χρόνια μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα  Στα 22 χρόνια που φορούσε τη φανέλα της Αργεντινής, ο οκτώ φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» κατέκτησε επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 (2005), το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο (2008), δύο τίτλους Copa América (2021 και 2024) και το Finalissima (τον αγώνα μεταξύ των νικητών του Euro και του Copa America το 2022).    Δύσκολο να μην κλάψεις εκείνη την ημέρα

Υπήρξαν και δάκρυα , όπως μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 από τη Γερμανία και την ήττα στον τελικό του Copa America το 2016 από τη Χιλή (που ακολούθησαν προηγούμενες ήττες το 2007 και το 2015). Σε εκείνον τον αγώνα, ο Μέσι αστόχησε στο πέναλτι και λίγο μετά ανακοίνωσε την απόσυρσή του, προτού τελικά αλλάξει γνώμη.  Δάκρυσε επίσης το φετινό καλοκαίρι, όταν τα όνειρά του για ένα δεύτερο αστέρι εξανεμίστηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απέναντι στην Ισπανία.Η ιστορία δεν θα μπορούσε να τελειώσει έτσι. Έτσι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, τον κάλεσε για έναν τελευταίο γύρο θριάμβου. «Θα είναι μια αξέχαστη μέρα για όλους. Όλοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτόν τον αγώνα και τώρα το μόνο που μένει είναι να τον απολαύσουμε. Θα είναι δύσκολο να μην κλάψεις εκείνη τη μέρα· είναι προνόμιο να είσαι εκεί», δήλωσε με ανυπομονησία ο Λιονέλ Σκαλόνι.   22 χρόνια μετά την πρώτη φορά 

Το 2004, ο 17χρονος Μέσι έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Εζεΐσα με κούρεμα «καπελάκι» και ισπανική προφορά, την οποία είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των χρόνων του στην ακαδημία «La Masia» της Μπαρτσελόνα. Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, την Κυριακή, έφτασε για την τελευταία του συγκέντρωση με την εθνική ομάδα και για ένα τελευταίο «asado» (μπάρμπεκιου) με τους συμπαίκτες του. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπως οι Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Χουλιάν Άλβαρες, Έντσο Φερνάντες και ο 38χρονος Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος θα δώσει επίσης τον τελευταίο του διεθνή αγώνα τα ξημερώματα της Τετάρτης.  

Παραδίδει τη σκυτάλη

Η σκυτάλη  Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά, την οποία εκπροσωπούν παίκτες όπως ο Φράνκο Μασταντουόνο και ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι. «Τα έδωσα όλα· δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο να προσφέρω και, σε κάθε περίπτωση, έρχονται σπουδαίοι νέοι παίκτες που αξίζουν τη θέση τους», είχε δηλώσει το «Νο 10» όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα τον Αύγουστο.

Διαβάστε επίσης

Nations League: Η Εθνική άντεξε και παραμένει σε τροχιά προημιτελικών – Τα οκτώ σενάρια πρόκρισης και πόσο ανοίγει ο δρόμος για το Euro 2028

Χαμός στον αγώνα Τυνησία – Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Αφρικής – Έπεσαν πάνω στον διαιτητή μετά από οφσάιντ (Video)

Ο Τεντόγλου μπήκε στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-manolis-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

samaras spiliwtopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

ploio fotia mykonos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Blue Carrier 2: Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα μετά τη μεγάλη φωτιά

britain 11xroni
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρή σε πάρκο 11χρονη που είχε δηλωθεί αγνοούμενη – Μυστήριο γύρω από τον θάνατό της

hormuz

Βλήμα έπληξε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

kafsima kostos
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ντίζελ έπεσε κατά 3,2 λεπτά μετά την επιδότηση των 20 λεπτών – Η αμόλυβδη 0,2 λεπτά με την έκπτωση των 10!

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

rubio-dendias-samaras-apostolakis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 00:10
giorgos-manolis-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

samaras spiliwtopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

ploio fotia mykonos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Blue Carrier 2: Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα μετά τη μεγάλη φωτιά

1 / 3