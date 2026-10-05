Τεράστια φανέλα με το no 10 τοποθετήθηκε στο Ροζάριο πριν το last dance του Μέσι

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Μία τεράστια φανέλα της Εθνικής Αργεντινής με το νούμερο 10 τοποθετήθηκε στη γενέτειρα του Μέσι, το Ροζάριο. Η φανέλα έχει μήκος 30 μέτρων και αντί για το όνομα του Μέσι γράφει «ευχαριστούμε».

Ο Αργεντίνος θρύλος θα δώσει την Τετάρτη (7/10) το last dance του με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» (Albiceleste) έναντι της Μπενίν στο στάδιο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες.

👕🇦🇷 UNA CAMISETA GIGANTE A LOS PIES DEL MONUMENTO



“GRACIAS ETERNAS”: la camiseta más grande del mundo ya se luce frente al Monumento a la Bandera.



🇫🇷 Turistas franceses se acercaron para conocer la enorme camiseta de Leo. “A los franceses que nos gusta el fútbol, nos gusta… pic.twitter.com/A6VK6Z5MnT — De12a14 (@De12a14) October 5, 2026

Ο 39χρονος Μέσι θα αποχωρήσει με τιμές για όλα αυτά που έχει προσφέρει στην Εθνική Αργεντικής. Οι συμπαίκτες του φορέσουν ειδική φανέλα, στον αγώνα θα δώσουν το παρών και συμπαίκτες του από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, ζωντανές μουσικές πριν από τη σέντρα, ενώ θα προβληθεί και βίντεο-αφιέρωμα στον σπουδαίο Μέσι μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Κανείς δεν έφερε την Αργεντινή πιο ψηλά

Με 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 65 ασίστ, κανείς δεν έχει ξεπεράσει το ρεκόρ του με την Αργεντινή , την οποία οδήγησε ξανά στην κορυφή κατά τη διάρκεια της πορείας του που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες. Mιας εθνικής ομάδας που είχε μείνει χωρίς τρόπαιο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μία δόξα που έφερε η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, 36 χρόνια μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα Στα 22 χρόνια που φορούσε τη φανέλα της Αργεντινής, ο οκτώ φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» κατέκτησε επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 (2005), το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο (2008), δύο τίτλους Copa América (2021 και 2024) και το Finalissima (τον αγώνα μεταξύ των νικητών του Euro και του Copa America το 2022). Δύσκολο να μην κλάψεις εκείνη την ημέρα

Υπήρξαν και δάκρυα , όπως μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 από τη Γερμανία και την ήττα στον τελικό του Copa America το 2016 από τη Χιλή (που ακολούθησαν προηγούμενες ήττες το 2007 και το 2015). Σε εκείνον τον αγώνα, ο Μέσι αστόχησε στο πέναλτι και λίγο μετά ανακοίνωσε την απόσυρσή του, προτού τελικά αλλάξει γνώμη. Δάκρυσε επίσης το φετινό καλοκαίρι, όταν τα όνειρά του για ένα δεύτερο αστέρι εξανεμίστηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απέναντι στην Ισπανία.Η ιστορία δεν θα μπορούσε να τελειώσει έτσι. Έτσι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, τον κάλεσε για έναν τελευταίο γύρο θριάμβου. «Θα είναι μια αξέχαστη μέρα για όλους. Όλοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτόν τον αγώνα και τώρα το μόνο που μένει είναι να τον απολαύσουμε. Θα είναι δύσκολο να μην κλάψεις εκείνη τη μέρα· είναι προνόμιο να είσαι εκεί», δήλωσε με ανυπομονησία ο Λιονέλ Σκαλόνι. 22 χρόνια μετά την πρώτη φορά

Το 2004, ο 17χρονος Μέσι έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Εζεΐσα με κούρεμα «καπελάκι» και ισπανική προφορά, την οποία είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των χρόνων του στην ακαδημία «La Masia» της Μπαρτσελόνα. Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, την Κυριακή, έφτασε για την τελευταία του συγκέντρωση με την εθνική ομάδα και για ένα τελευταίο «asado» (μπάρμπεκιου) με τους συμπαίκτες του. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπως οι Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Χουλιάν Άλβαρες, Έντσο Φερνάντες και ο 38χρονος Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος θα δώσει επίσης τον τελευταίο του διεθνή αγώνα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Παραδίδει τη σκυτάλη

Η σκυτάλη Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά, την οποία εκπροσωπούν παίκτες όπως ο Φράνκο Μασταντουόνο και ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι. «Τα έδωσα όλα· δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο να προσφέρω και, σε κάθε περίπτωση, έρχονται σπουδαίοι νέοι παίκτες που αξίζουν τη θέση τους», είχε δηλώσει το «Νο 10» όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα τον Αύγουστο.

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