Nations League: Η Εθνική άντεξε και παραμένει σε τροχιά προημιτελικών – Τα οκτώ σενάρια πρόκρισης και πόσο ανοίγει ο δρόμος για το Euro 2028

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Εθνική ομάδα άντεξε στην ασφυκτική πίεση των Γερμανών και πήρε μια υπερπολύτιμη ισοπαλία για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Με αυτό το αποτέλεσμα μάλιστα αν είχε αντέξει απέναντι στην Ολλανδία και κέρδιζε τον αγώνα, αντί γι’ αυτό το 2-2, τώρα θα έκανε ήδη πλάνα για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Πολύ απλά γιατί θα ήταν στο +5 από τους Γερμανούς και θα αρκούσε και μία ισοπαλία στα επόμενα δύο παιχνίδια.

Τώρα θέλει 4 βαθμούς για να είναι σίγουρη, αλλά ακόμη και με 3 θα είναι καλυμένη εάν βέβαια δεν έχουμε κάποια τριπλή ισοβαθμία. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο να… χάσουμε και τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια και να προκριθούμε. Ολα είναιστο τραπέζι.

Γι’ αυτό και το επόμενο παιχνίδι με την Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου, είναι κομβικό γιατί ακόμη και σε περίπτωση ήττας, θα ήταν υπερπολύτιμο αυτή η ήττα να είναι στο… όριο του ενός τέρματος ώστε να πάμε να διεκδικήσουμε την δεύτερη θέση με νίκη επί της Σερβίας η οποία, αν νωρίτερα οι Σέρβοι χάσουν από τους Γερμανούς, θα είναι απαραίτητο να γίνει τουλάχιστον με την ίδια διαφορά τερμάτων.

Και κάθε σενάριο εν όψει Euro έχει την σημασία του καθώς ο μεγάλος στόχος της παρέας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είναι προφανώς η κατάκτηση του Nations League, αλλά να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 14 χρόνια. Και αν τερματίσει πρώτη στον όμιλο (απαιτείται τουλάχιστον ισοπαλία με Ολλανδία και νίκη με Σερβία) τότε θα έχει και ένα εξτρά «μαξιλαράκι»…

Να θυμίσουμε ότι η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει εξασφαλίσει τη θέση του στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας.

Τι φέρνει για την Ελλάδα μια πρόκριση στους «8» εν όψει Euro

Αν η Ελλάδα τερματίσει πρώτη

Θα παραμείνει στο Pot 1 για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028 και παράλληλα θα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Εκεί θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα τερματίσουν δεύτερες στους υπόλοιπους ομίλους της League A.

Υπάρχει όμως και ένα επιπλέον σημαντικό όφελος. Ως νικήτρια ομίλου του Nations League, η Ελλάδα θα έχει και μια επιπλέον διαδρομή προς τα play-offs του EURO 2028, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να προκριθεί απευθείας από τα κανονικά προκριματικά.

Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να προκριθεί απευθείας από τα κανονικά προκριματικά, μπορεί να διεκδικήσει μία θέση στα play-offs του EURO μέσω του Nations League, εφόσον πληροί τα κριτήρια κατάταξης και υπάρχει διαθέσιμη θέση.

Αν τερματίσει δεύτερη

Η δεύτερη θέση εξακολουθεί να αποτελεί πολύ καλή εξέλιξη.

Η Ελλάδα θα παραμείνει στο Pot 1 και θα προκριθεί επίσης στα προημιτελικά του Nations League. Ωστόσο, θα χάσει το επιπλέον πλεονέκτημα που έχει ο νικητής του ομίλου, δηλαδή την ειδική δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στα play-offs του EURO μέσω του Nations League.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εθνική θα πρέπει να κυνηγήσει την πρόκριση μέσα από τα κανονικά προκριματικά του EURO 2028.

Η πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλο θα δίνει απευθείας πρόκριση. Απευθείας πρόκριση θα παίρνουν επίσης οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι από τους 12 ομίλους. Οι υπόλοιποι τέσσερις δεύτεροι θα οδηγούνται στα play-offs.

Επομένως, αν η Ελλάδα τερματίσει δεύτερη στο Nations League, η πορεία της στα προκριματικά του EURO αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Αν τερματίσει τρίτη

Η τρίτη θέση είναι πλέον το χειρότερο σενάριο που μπορεί να προκύψει για την Ελλάδα, χωρίς όμως να αποτελεί καταστροφή.

Και αυτό γιατί το σημαντικότερο έχει ήδη επιτευχθεί: η Ελλάδα θα βρίσκεται και πάλι στο Pot 1 στην κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028.

Αυτό που θα χάσει είναι η συμμετοχή στα προημιτελικά του Nations League, καθώς και το επιπλέον πλεονέκτημα που προσφέρει η κατάκτηση του ομίλου για τα play-offs του EURO.

Έτσι, η Εθνική θα πρέπει ουσιαστικά να στηριχθεί στην πορεία της στα κανονικά προκριματικά. Πρώτη θέση στον όμιλο σημαίνει απευθείας πρόκριση, ενώ δεύτερη θέση μπορεί επίσης να οδηγήσει απευθείας στο EURO, εφόσον η Ελλάδα είναι μία από τις οκτώ καλύτερες δεύτερες.

Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στα προημιτελικά του Nations League

2/2 νίκες η Ελλάδα ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα των αντιπάλων μας (1η).

Να πάρει η Ελλάδα 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Γερμανία (1η ή 2η).

Να κερδίσει η Ελλάδα την Ολλανδία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει η Γερμανία στους δύο αγώνες της (1η).

Να κερδίσουμε τη Σερβία, έχοντας ηττηθεί από την Ολλανδία, και να μην πάρει η Γερμανία έξι βαθμούς (2η).

Σε ενδεχόμενη τριπλή ισοβαθμία των 11 πόντων με Ολλανδία και Γερμανία να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από τους Οράνιε είτε από τη Μάνσαφτ (1η ή 2η).

Να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια, κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία, και να μην πάρει πάνω από τρεις βαθμούς η Γερμανία (2η).

Η βαθμολογία

Ελλάδα 8 (+2 τέρματα)

Ολλανδία 8 (+2)

Γερμανία 5 (+1)

Σερβία 0 (-5)

Οι πιθανοί αντίπαλοι στα προημιτελικά του Nations League

Η Ελλάδα αν τερματίσει 1η θα παίξει με έναν από τους 2ους των άλλων ομίλων και αν είναι 2η με έναν από τους πρώτους

Από τον Α’ Όμιλο: Γαλλία (1η), Βέλγιο (2η), Ιταλία (3η) / Απομένουν 3 αγωνιστικές

Από τον Γ’ Όμιλο: Ισπανία (1η), Αγγλία (2η), Κροατία (3η) / Απομένουν 3 αγωνιστικές

Από τον Δ’ Όμιλο: Πορτογαλία (1η), Δανία (2η), Νορβηγία (3η), Ουαλία (4η) / Απομένουν 2 αγωνιστικές

Διαβάστε επίσης

Nations League, Ελλάδα -Γερμανία 0-0: Τα παλικάρια του Ιβάν άντεξαν τη γερμανική πίεση και παρέμειναν σε τροχιά πρόκρισης (Video)



Χαμός στον αγώνα Τυνησία – Λιβύη για τα προκριματικά του Κυπέλλου Αφρικής – Έπεσαν πάνω στον διαιτητή μετά από οφσάιντ (Video)



Ο Τεντόγλου μπήκε στην τελική τριάδα για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή στην Ευρώπη