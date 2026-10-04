Nations League, Ελλάδα -Γερμανία 0-0: Τα παλικάρια του Ιβάν άντεξαν τη γερμανική πίεση και παρέμειναν σε τροχιά πρόκρισης (Video)

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Όρθια απέναντι στη Γερμανία έμεινε η Εθνική Ελλάδας, αποσπώντας ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε στην έντονη πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος ανέβασε αισθητά την απόδοσή της, κέρδισε μέτρα και κοίταξε στα μάτια την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας, η Ελλάδα συνέχισε την πορεία της στο Nations League και παρέμεινε σε τροχιά πρόκρισης στα προημιτελικά, αν και υποχώρησε στη δεύτερη θέση του ομίλου, καθώς η Ολλανδία υπερτερεί στην ισοβαθμία.

Παράλληλα, μετά την ήττα της Σερβίας στο Αϊντχόφεν από την Ολλανδία, η Εθνική εξασφάλισε τουλάχιστον την τρίτη θέση δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Η τρίτη θέση έχει τη δική της σημασία και ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ, καθώς στόχος της Ελλάδας, ακόμη και στο δυσμενέστερο σενάριο, είναι να βρίσκεται ανάμεσα στις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων, ώστε να μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Πίεσε η Γερμανία, κράτησε όρθια την Ελλάδα ο Τζολάκης

Η Ελλάδα μπήκε με διάθεση στο παιχνίδι, όμως η Γερμανία άρχισε σταδιακά να παίρνει τον έλεγχο και να δημιουργεί τις πρώτες επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο Σέρχαντ συνέκλινε από τα αριστερά και επιχείρησε το σουτ, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Τζολάκη, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.

Μετά το δυναμικό ξεκίνημα της «γαλανόλευκης», η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ επέβαλε σταδιακά τον ρυθμό της, πήρε την κατοχή της μπάλας και εγκαταστάθηκε για μεγάλα διαστήματα στο ελληνικό μισό, αναγκάζοντας την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να υποχωρήσει.

Στο 23ο λεπτό, λάθος του Τσιμίκα έδωσε στον Σέρχαντ τη δυνατότητα να απειλήσει εκ νέου. Ο Γερμανός επιθετικός επιχείρησε τεχνικό σουτ, όμως ο Τζολάκης δήλωσε και πάλι «παρών», πραγματοποιώντας σημαντική επέμβαση.

Μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Έλληνας τερματοφύλακας χρειάστηκε να επέμβει ξανά. Οι Γερμανοί εκτέλεσαν με πάσα φάουλ και ο Ράουμ εξαπέλυσε δυνατό αριστερό σουτ μέσα από αρκετά σώματα. Παρότι το οπτικό πεδίο του Τζολάκη ήταν περιορισμένο, ο γκολκίπερ της Εθνικής αντέδρασε εξαιρετικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Γκολ η Γερμανία στο 36′, αλλά δεν μέτρησε

Η πίεση των φιλοξενούμενων έφερε την μπάλα στα δίχτυα στο 36ο λεπτό.

Ο Μπίσχοφ βρήκε στα αριστερά τον Σέρχαντ, εκείνος γύρισε την μπάλα στον Μπούρκαντ και ο τελευταίος σκόραρε. Το γκολ, ωστόσο, ακυρώθηκε, καθώς στην αρχή της φάσης ο Μπίσχοφ είχε κατεβάσει την μπάλα με το χέρι.

Η Γερμανία συνέχισε να ψάχνει το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βιρτς δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Άλλη Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, καθώς η Εθνική εμφανίστηκε πολύ πιο αποφασιστική.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, ανέβασε τις γραμμές της και επιχείρησε να μεταφέρει το παιχνίδι πιο κοντά στην περιοχή των Γερμανών.

Στο 50ό λεπτό, ο Καρέτσας πραγματοποίησε ωραία ενέργεια από τη δεξιά πλευρά και βρήκε τον Τσιμίκα, ο οποίος είχε ακολουθήσει τη φάση. Ο Έλληνας μπακ δοκίμασε το πόδι του, χωρίς να βρει στόχο, με την μπάλα να καταλήγει ξανά στον Καρέτσα, που κέρδισε κόρνερ.

Από τη στατική φάση που ακολούθησε, η Ελλάδα δημιούργησε ακόμη μία καλή ευκαιρία στο 51′. Ο Μαυροπάνος πήρε δυνατά την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως ο Ούρμπιγκ ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε.

Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, η Εθνική έδειχνε πλέον μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με την μπάλα στα πόδια. Κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και περιόρισε την πίεση των Γερμανών, ισορροπώντας την αναμέτρηση.

Νέα καλή στιγμή ήρθε στο 76ο λεπτό, όταν ο Μασούρας βρέθηκε σε θέση να πάρει κεφαλιά, χωρίς όμως να καταφέρει να κατευθύνει την μπάλα προς την εστία.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Ελλάδα να παίρνει τη δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία της στην Τούμπα και να παραμένει μέσα στους στόχους της στο Nations League.

Η σύνθεση της Ελλάδας

Ελλάδα: Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης (68′ Μουζακίτης), Κυζιρίδης (46′ Ανδρούτσος), Μασούρας, Παυλίδης (46′ Καρέτσας), Ιωαννίδης.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλλία-Βέλγιο 5/10

Ιταλία-Τουρκία 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Γαλλία 7

Βέλγιο 6

Ιταλία 4

Τουρκία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία-Σερβία 2-1

ΕΛΛΑΔΑ-Γερμανία 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ολλανδία 8

ΕΛΛΑΔΑ 8

Γερμανία 5

Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κροατία-Ισπανία 6/10

Αγγλία-Τσεχία 6/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ισπανία 9

Αγγλία 6

Κροατία 3

Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1

Ουαλία-Δανία 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Πορτογαλία 12 –Προημιτελικοί

Δανία 6

Νορβηγία 3

Ουαλία 3

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελβετία-Β. Μακεδονία 6/10

Σκωτία-Σλοβενία 6/10

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ελβετία 9

Σκωτία 4

Σλοβενία 4

Βόρεια Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ουκρανία-Ουγγαρία 5/10

Β.Ιρλανδία-Γεωργία 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Βόρεια Ιρλανδία 7

Ουκρανία 4

Ουγγαρία 4

Γεωργία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Αυστρία 1-1

Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Αυστρία 8

Κόσοβο 5

Ιρλανδία

Ισραήλ 5

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Σουηδία 5/10

Βοσνία-Πολωνία 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Σουηδία 7

Βοσνία 5

Πολωνία 4

Ρουμανία 0

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10

Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Φινλανδία 7

Αλβανία 6

Λευκορωσία 4

Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κύπρος-Λετονία 5/10

Μαυροβούνιο-Αρμενία 5/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μαυροβούνιο 9

Κύπρος 4

Αρμενία 3

Λετονία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10

Μολδαβία-Σλοβακία 6/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Σλοβακία 7

Μολδαβία 4

Νησιά Φαρόε 3

Καζακστάν 1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10

Εσθονία-Ισλανδία 6/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Ισλανδία 7

Εσθονία 5

Λουξεμβούργο 3

Βουλγαρία 1

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάλτα-Ανδόρα 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάλτα 7

Γιβραλτάρ 2 -2αγ.

Ανδόρα 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Αζερμπαϊτζάν 5

Λιθουανία 4

Λιχτενστάιν 1 -2αγ.

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