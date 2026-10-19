«True Detective»: Nicolas Cage και Antonio Banderas ενώνουν τις δυνάμεις τους στον πέμπτο κύκλο της σειράς (video)

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Ο Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas) εντάχθηκε στο καστ της πέμπτης σεζόν της βραβευμένης δραματικής σειράς ανθολογίας «True Detective» του HBO. Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής και του Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage), στο Comic-Con της Νέας Υόρκης, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που ήθελαν τον πρωταγωνιστή του «Pig» να βρίσκεται σε συζητήσεις εδώ και πάνω από έναν χρόνο, σύμφωνα με το Deadline.

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027. Η Ίσα Λόπεζ (Issa López) θα έχει ξανά το ρόλο της showrunner όπως και στον τέταρτο κύκλο «Night Country», ο οποίος διαδραματιζόταν στην Αλάσκα με πρωταγωνίστριες τις Τζόντι Φόστερ (Jodie Foster) και Κάλι Ρέις (Kali Reis).

Αυτή τη φορά, η πλοκή μεταφέρεται στην περιοχή Τζαμέικα Μπέι της Νέας Υόρκης, με τον Νίκολας Κέιτζ να πρωταγωνιστεί ως Henry Logan και τον Αντόνιο Μπαντέρας στο ρόλο του Rai Garcia.

Η Λόπεζ έχει επίσης αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ενώ βρίσκεται και στην ομάδα της εκτελεστικής παραγωγής μαζί με τους Κέιτζ, Μπαντέρας, Γούντι Χάρελσον (Woody Harrelson), Ντάνιελ Ζέλμαν (Daniel Zelman), Μάρι Τζο Γουίνκλερ (Mari Jo Winkler), Κάθλιν ΜακΚάφρεϊ (Kathleen McCaffrey), Στιβ Γκόλιν (Steve Golin), Ρίτσαρντ Μπράουν (Richard Brown), Νικ Πιτσολάτο (Nic Pizzolatto), Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα (Cary Joji Fukunaga) και Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey).

Η δημιουργός είχε αφήσει παλαιότερα να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν ορισμένες «σημαντικές συνδέσεις» ανάμεσα στα γεγονότα της Αλάσκας και στα νέα επεισόδια.

«Ωστόσο πρόκειται για μια εντελώς καινούργια ιστορία, με νέους χαρακτήρες και φρέσκια ματιά στα πάντα», είπε σε δηλώσεις της, στην NY Post.

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