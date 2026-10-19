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19.10.2026 13:47

To «Φάσμα» του ΕΡΤNews μεταδίδει (20/10) τον παλμό από τις μαθητικές κινητοποιήσεις του Παρισιού

19.10.2026 13:47
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Σε ώρα δύσκολη (23:00) έχει προγραμματιστεί η μετάδοση του ρεπορτάζ – προϊόν έρευνας – που έκανε επί τόπου η Αλεξία Καλαϊτζή για τις κινητοποιήσεις των μαθητών στο Παρίσι, στην αυριανή εκπομπή «ΦΑΣΜΑ» του ΕΡΤNews.

Η δημοσιογράφος ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, συνάντησε και μίλησε με τους πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου μαθητικού κινήματος της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα, μεταφέροντας τον  παλμό των μαθητικών διαδηλώσεων.

Έφηβοι μιλούν στην κάμερα της εκπομπής, για τις διεκδικήσεις τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά και μεταξύ άλλων είναι οι ελλείψεις σε καθηγητές, η κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Καλαϊτζή και το τηλεοπτικό συνεργείο κατευθύνθηκαν στα βόρεια του Παρισιού και το ΕΡΤNews έμελλε να είναι ο πρώτος ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός στον οποίο μίλησε ο δήμαρχος του Σαν Ντενί, Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο οποίος έγινε γνωστός όταν ένα βίντεο, στο οποίο φαινόταν να προστατεύει μαθητές από τις αστυνομικές δυνάμεις, έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Από το σπίτι ενός νέου ζευγαριού μέχρι τις αυλές των σχολείων και την παραδοσιακή κυριακάτικη αγορά, η Αλεξία Καλαϊτζή συνομιλεί με εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, δημοσιογράφους και κατοίκους, αναζητώντας τις βαθύτερες αιτίες της μαθητικής εξέγερσης και όσα αυτή αποκαλύπτει για τη σύγχρονη γαλλική κοινωνία και ενώ η χώρα  βρίσκεται σε κρίσιμο πολιτικό και οικονομικό σταυροδρόμι.

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