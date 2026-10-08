Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά, λέει ο δήμαρχος του Σεν Ντενί που μπήκε «ασπίδα» ανάμεσα σε μαθητές και αστυνομία στη Γαλλία – Πυρά κατά του Μακρόν

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Σε ένα βίντεο από τις μαθητικές διαδηλώσεις της Τρίτης στο Παρίσι, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος της γαλλικής κοινότητας Σεν Ντενί, στέκεται απέναντι από την αστυνομία βάζοντας το σώμα του σαν ασπίδα για να προστατεύσει τους μαθητές που διαδηλώνουν και βρίσκονται από πίσω του και φωνάζει «σταματήστε».

Ο δήμαρχος δήλωσε ότι υποστηρίζει τους μαθητές από το υποβαθμισμένο αυτό προάστιο του Παρισιού και την Τρίτη ζήτησε από την αστυνομία να μην επιτεθεί.

The mayor of Saint-Denis, France, attempts to prevent French police from beating protesting students pic.twitter.com/IxR5IdS41u — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 6, 2026

«Είχαν αποφασίσει να επιτεθούν και ουσιαστικά να κυνηγήσουν τους μαθητές, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν επιδείξει καθόλου επιθετική συμπεριφορά προς τους αστυνομικούς», είπε σε συνέντευξή του στο Reuters από το γραφείο του στο δημαρχείο του Σεν Ντενί ο Μπαγκαγιοκό, ο οποίος ανήκει στο αριστερό κόμμα “Ανυπότακτη Γαλλία” (LFI).

Τελικά, η αστυνομία έκανε ρίψη δακρυγόνων εναντίον των μαθητών και του ιδίου, είπε ο δήμαρχος.

Το κύμα μαθητικών διαδηλώσεων, το οποίο ξεκίνησε από τα υποβαθμισμένα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, μετράει ήδη πάνω από δύο εβδομάδες και έχει φέρει στο φως την εκτεταμένη λαϊκή οργή έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές για την ανάδειξη του διαδόχου του Εμανουέλ Μακρόν.

Έχουν σημειωθεί περισσότερες από 6.000 συλλήψεις και τραυματισμοί δεκάδων μαθητών από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικάτα κατηγορούν την αστυνομία για χρήση σκληρών μέτρων κατά ανηλίκων, περιλαμβανομένης της χρήσης γκλομπ, δακρυγόνων και όπλων Flash-Ball (Σ.τ.Σ: μη θανατηφόρα όπλα που εκτοξεύουν μπάλες από μαλακό καουτσούκ).

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν επίσης τραυματιστεί, σχολεία έχουν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί και καθηγητές και άλλοι πολίτες έχουν δεχτεί επίθεση.

Η κοινότητα του Σεν Ντενί, όπου τα επίπεδα της φτώχειας είναι υπερδιπλάσια από τον εθνικό μέσο όρο, είναι ένα από τα πρώτα θέατρα των μαθητικών διαδηλώσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου ως διαμαρτυρία για τις υπερκορεσμένες και ακατάλληλες από υγειονομικής απόψεως τάξεις, τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και την έλλειψη ίσων ευκαιριών.

«Οι διαδηλώσεις δεν είναι κάτι νέο εδώ, ξεκινάνε με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους κάθε χρόνο. Η δέσμευση των Ρεπουμπλικανών (για ισότητα)–κυρίως στις εργατικές συνοικίες και επίσης στις αγροτικές περιοχές–δεν γίνεται σεβαστή», λέει ο δήμαρχος.

Πυρά κατά του Μακρόν: Εκτίθεται όσο δεν κάνει έκκληση για αποκλιμάκωση

Εν τω μεταξύ σε σημερινή του ανάρτηση ο δήμαρχος του Σεν Ντενί έβαλε κατά του Εμανουέλ Μακρόν: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκτίθεται καθημερινά, καθώς δεν απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση και δεν καταθέτει σοβαρές προτάσεις για μια αξιοπρεπή διέξοδο» έγραψε σε ανάρτησή του στα social media.

À savoir ! Soutien à nos lycéens et à leurs revendications légitimes ! Le président de la République se déshonneur chaque jour qui passent en appelant pas à la désescalade et en faisant des propositions sérieuses de sortie par le haut. https://t.co/ByUGJdJjz4 — Bally Bagayoko (@BallyBagayoko) October 8, 2026

Ο ίδιος προτείνει η κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητα τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την επιβολή υψηλότερων φόρων στους δισεκατομμυριούχους.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει τα αιτήματα των μαθητών και θα καταθέσει προτάσεις στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά δεν αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση έχει υπαινιχθεί ότι πολιτικοί του LFI βρίσκονται πίσω από τις διαδηλώσεις, μια κατηγορία την οποία ο Μπαγκαγιοκό αρνείται χαρακτηρίζοντάς την προσβλητική προς τους νεαρούς διαδηλωτές.

Ως πατέρας τεσσάρων παιδιών ο ίδιος, λέει ότι «οι μαθητές γυμνασίου που βρίσκονταν στους δρόμους θα μπορούσαν να είναι τα δικά μου παιδιά…είναι ευθύνη μου να βρίσκομαι στο πλευρό τους».

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