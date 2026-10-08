Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026: Η Anne Carson παίρνει το φετινό βραβείο (photos/video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η καναδή συγγραφέας και ποιήτρια Αν Κάρσον (Anne Carson) τιμάται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 «για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο το οποίο μέσα από έναν παιγνιδιάρικο διάλογο με την κλασσική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες φόρμες για την σύγχρονη λογοτεχνία», δηλώνει στην ανακοίνωσή της η γραμματέας της Σουηδικής Ακαδημίας Ίνγκριντ Κάρλμπεργκ.

Η Ακαδημία είχε τη ευκαιρία να ανακοινώσει αμέσως την είδηση στην καναδή συγγραφέα που βρίσκεται στην Ισλανδία όπου εκείνη την ώρα «άκουγε τον άνεμο».

«Δεν είχαμε πολύ χρόνο για να μιλήσουμε. Αιφνιδιάστηκε, αλλά ήταν ευχαριστημένη. Το κατάλαβα από την φωνή της», είπε η Ινγκριντ Κάρλμπεργκ.

Η Αν Κάρσον είναι γνωστή για το αλησμόνητο έργο της «Nox» που κυκλοφόρησε το 2010 στη μνήμη του αδελφού της Μάικλ που εξαφανίσθηκε μυστηριωδώς πριν πεθάνει στην Δανία το 2000, εξηγεί η Ακαδημία. Το έργο ξεδιπλώνεται σαν ακορντεόν, σαν μία ενιαία σελίδα μήκους πολλών μέτρων.

Γεννημένη στο Τορόντο στις 21 Ιουνίου 1950, η Αν Κάρσον μυήθηκε στα ελληνικά από έναν καθηγητή της των λατινικών που της διδάσκει την αρχαία ελληνική γλώσσα κατά την διάρκεια του διαλείμματος για το μεσημεριανό γεύμα στο λύκειο. Αργότερα, θα εγκαταλείψει δύο φορές το πανεπιστήμιο για να πάρει τελικά το διδακτορικό της στα κλασσικά γράμματα από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Από την θέσπισή του, το Νόμπελ Λογοτεχνίας κυριαρχείται από τους άνδρες και τα δυτικά γράμματα. Μεταξύ των 123 βραβευμένων, μόνο 19 γυναίκες έχουν τιμηθεί με το βραβείο, ενώ οι συγγραφείς που γράφουν σε ασιατικές ή μεσανατολικές γλώσσες αποτελούν μικρή μειονότητα. Καμία αφρικανική γλώσσα δεν έχει εκπροσωπηθεί στα Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

Υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία: Μέλος του Βασιλικού Ναυτικού κατηγορείται ότι συγκέντρωνε απόρρητες πληροφορίες υπέρ ξένης δύναμης

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο – Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι