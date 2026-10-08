Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 13 τραυματίστηκαν σήμερα (8/10) από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ένα από τα πλήγματα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 11. Οι εννέα από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Άλλο πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε τετραώροφο κτίριο. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας, οι διασώστες εντόπισαν τα πτώματα δύο ανθρώπων και δύο ακόμη τραυματίες.

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας.

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