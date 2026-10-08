search
ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 15:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2026 13:52

Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 13 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο

08.10.2026 13:52
diasostes-spiti-kievo
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 13 τραυματίστηκαν σήμερα (8/10) από ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ένα από τα πλήγματα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 11. Οι εννέα από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Άλλο πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε τετραώροφο κτίριο. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης και έρευνας, οι διασώστες εντόπισαν τα πτώματα δύο ανθρώπων και δύο ακόμη τραυματίες.

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία: Μέλος του Βασιλικού Ναυτικού κατηγορείται ότι συγκέντρωνε απόρρητες πληροφορίες υπέρ ξένης δύναμης

Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε πολυώροφο κτίριο – Δύο νεκροί και δύο αγνοούμενοι

Η «Πορτοκαλί πανούκλα»: Δανός καλλιτέχνης τοποθέτησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα γυμνό χρυσό άγαλμα του Τραμπ καβάλα σε έναν άνδρα (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
public-new
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Οκτωβρίου συνεχίζονται στα Public

mitsotakis gold
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην «Ελληνικός Χρυσός»: Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία

rubio pnyka 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Πνύκα: Η αρχαία Αθήνα στην υπηρεσία του America First

kampouris-gada
ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Είπε στους αστυνομικούς ότι παθαίνει εγκεφαλικό και μεταφέρεται στο νοσοκομείο

apodeixi_0810_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΕΑ&ΠΚ: Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ μετά από περισσότερους από 11.000 έλεγχους – Για αθέμιτη κερδοφορία και απομιμητικά προϊόντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kanakis-new
MEDIA

ΑΝΤ1-Ράδιο Αρβύλα: Η πορεία προς τον χωρισμό

MEIMARAKIS KYRIAKOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν ήταν αρκετός ο Φλωρίδης: Στο Μαξίμου – εσπευσμένα και απρόθυμα; – την Παρασκευή ο Μεϊμαράκης

lakis-lazopoulos
LIFESTYLE

Λαζόπουλος: «H γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο γιατρό του Κολωνακίου που της έλεγε να μην κάνει εξετάσεις, αν και είχε περάσει καρκίνο»

eleonora-meleti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κάζο στη Μελέτη: Κήρυξαν απεργία εργοδοτών στο Facebook - Πόσοι έχουν δηλώσει ότι θα παρευρεθούν 

lazopoulos-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Σάρωσε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.10.2026 15:42
public-new
ADVERTORIAL

Οι εκδηλώσεις Οκτωβρίου συνεχίζονται στα Public

mitsotakis gold
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην «Ελληνικός Χρυσός»: Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύει ξένους επενδυτές με αξιοπιστία

rubio pnyka 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ρούμπιο στην Πνύκα: Η αρχαία Αθήνα στην υπηρεσία του America First

1 / 3