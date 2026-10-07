Δεν κοπάζει ο μαθητικός ξεσηκωμός στη Γαλλία, προαναγγέλλουν κλιμάκωση – Σε τεντωμένο σκοινί η κυβέρνηση Μακρόν μετά την καταστολή

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Την επομένη της ημέρας των πιο μαζικών κινητοποιήσεων στην Γαλλία, τα μαθήματα επαναλήφθηκαν στην πλειονότητα των λυκείων της Γαλλίας παρά τον αποκλεισμό ορισμένων σχολείων και η κυβέρνηση προσπαθεί να εκτονώσει την κατάσταση καλώντας τους διαδηλωτές να επανέλθουν στα σχολεία για να ξεκινήσει διάλογος.

Οι μαθητές, οι κινητοποιήσεις των οποίων ξεκίνησαν στα μέσα του Σεπτεμβρίου στα παρισινά περίχωρα, καταγγέλλουν την κακή κατάσταση των κτιρίων, τις υπερπλήρεις τάξεις και τα κενά στις θέσεις των εκπαιδευτικών που δεν αναπληρώνονται, κυρίως στις λαϊκές συνοικίες.

🇫🇷 🪧 💥 Mass protests across France as school students demand better conditions



Protests over decrepit conditions at France's high schools have descended into sporadic violence, leading to nearly 500 arrests and prompting President Emmanuel Macron to call an emergency meeting… pic.twitter.com/IfPAX879iP — AFP News Agency (@AFP) October 7, 2026

Σήμερα, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αποκλεισμένα παραμένουν ολικά ή μερικά ένα στα επτά σχολεία, πτώση κατά 41% σε σχέση με την χθεσινή ημέρα.

🔴 🇫🇷 #FRANCE



Wednesday: 528 high #schools still disrupted, classes fully or partially suspended. 86% of schools are open.



Some blockades continue. In La Rochelle, tensions reported at Jean-Dautet high school, tear gas. pic.twitter.com/VI7Oyv2SC7 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 7, 2026

Ωστόσο , οι μαθητές παραμένουν στους δρόμους στα σχολεία που δεν άνοιξαν και η αστυνομία επιχείρησε να απομακρύνει τους ίδιους και τους κάδους απορριμμάτων που μπλοκάρουν την είσοδο, γεγονός που πυροδότησε νέο γύρο έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

🚨🇫🇷Breaking| #Paris (75) — Clashes currently underway near Sciences Po. LFI MP Thomas Portes, completely overwhelmed, also tried to confront the law enforcement forces.#France is burning in Riots🇫🇷🚨 pic.twitter.com/wueUvKbBhi — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 7, 2026

Στο Παρίσι, καταγράφηκαν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και μαθητών, καθώς πολλά σχολεία παραμένουν αποκλεισμένα από μαθητές, με κάδους απορριμμάτων που μπλοκάρουν την είσοδο.

🇫🇷🔴 BREAKING: Rioting and clashes with police in the heart of Paris.



Riot police intervene to clear Sciences Po Paris students and remove barricades set up on Boulevard Saint-Germain.



Follow: @RMXnews pic.twitter.com/9otztVvrYY October 7, 2026

Νέες διαδηλώσεις την Πέμπτη

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί θα πάρει τον λόγο το βράδυ για να μιλήσει για την κατάσταση στα λύκεια, τις τιμές των καυσίμων, την αγροτική κρίση και την δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της πρωθυπουργίας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, που υπερασπίζεται την αναλογική χρήση βίας, ανακοίνωσε την διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου-λάμψης μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου διαδηλωτή.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL την έναρξη 18 ερευνών από την υπηρεσία ελέγχου της αστυνομίας. Συνολικά, 215 μαθητές, 85 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και 800 αστυνομικοί έχουν τραυματισθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

🇫🇷 France has suspended police use of stun grenades to combat protestors, after a 15 year-old lost his hand…



Reports suggested he may have tried to pick the stun grenade up, but the boy's mother insists he did not.



By the time riot squads had intervened, up to 200 protestors… pic.twitter.com/zaupeZ2LlG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 7, 2026

Η συνδικαλιστική ένωση λυκείων και η Φοιτητική Ενωση καλούν σε νέες διαδηλώσεις αύριο στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις υποστηριζόμενες από πέντε συνδικάτα εκπαιδευτικών.

Η γαλλική κυβέρνηση, τα δημοσιονομικά περιθώρια της οποίας είναι πολύ στενά, δέχεται σε δυσχερή θέση για τη διαχείριση της τήρησης της τάξης έπειτα από μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών μαθητών.

Απέναντι στο εύρος των κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε χθες το βράδυ με μέλη της κυβέρνησης όπως ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές και ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ με αντικείμενο την επίλυση της κρίσης. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Παιδείας θα μιλήσουν σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου.

«Η παγίδα του μπλαμπλά»

Η στρατηγική της κυβέρνησης ποντάρει τον διάλογο εντός κάθε σχολείου για την άμβλυνση του κινήματος διαμαρτυρίας. Ο πρωθυπουργός ζήτησε να δοθεί «χρόνος στην εσωτερική δημοκρατία» ώστε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να ξεπεράσουν τις δυσκολίες σε κάθε σχολείο χωριστά.

Απόπειρα «φίμωσης» για να θολώσουν τα νερά και να κερδηθεί χρόνος καταγγέλλουν μαθητικά συνδικάτα κάνοντας λόγο για «παγίδα του μπλαμπλά» και καλούν στην συνέχιση των κινητοποιήσεων, την ώρα που νέο μέτωπο εμφανίζεται απέναντι στην κυβέρνηση, το μέτωπο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου το 40% των σχολών δεν βρίσκεται σήμερα σε κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

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