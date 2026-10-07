Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με drones και πυραύλους – Τουλάχιστον 20 νεκροί

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Η Ρωσία σφυροκόπησε σήμερα την Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και πλήττοντας πολυκατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Πρίλουκι, στο βόρειο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, δήλωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

This is my hometown in the video, and today it suffered too. This is Kremenchuk – a city in Ukraine whose name doesn't pop up in news feeds very often, but tonight it got hit as well. One of the missiles hit a courtyard between high-rises: windows, cars parked in the yards, and… pic.twitter.com/PeeUkU19dZ — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) October 7, 2026

Δεκάδες διασώστες έψαχναν στα χαλάσματα στο σημείο όπου είχαν καταρρεύσει τμήματα του πενταώροφου κτιρίου, όπως φαίνεται σε βίντεο του Reuters. Μέλη σωστικών συνεργείων χρησιμοποιούσαν σκάλες για να φθάσουν στους πάνω ορόφους από ό,τι είχε απομείνει από το κτίριο.

Ζελένσκι: Από τα πιο αποτρόπαια χτυπήματα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έξι ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, την Ολεξάντρια και το Κρεμεντσούκ στη διάρκεια της σφοδρής νυχτερινής επίθεσης.

«Ήταν ένα από τα πιο αποτρόπαια χτυπήματα: 70 πύραυλοι συνολικά, πολλοί εκ των οποίων βαλλιστικοί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Telegram. «Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν οι ενεργειακές μας υποδομές. Οι Ρώσοι ήθελαν να χτυπήσουν με επώδυνο και επιδεικτικό τρόπο».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι δυνάμεις του πραγματοποίησαν «μαζικό πλήγμα» σε στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας υψηλής ακριβείας όπλα που εκτοξεύονται από την ξηρά, τη θάλασσα και από αέρος, καθώς και drones.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πάνω από το 80% των 46 αεριωθούμενων drones που εκτόξευσε η Ρωσία –μια σημαντική αύξηση από τις τελευταίες εβδομάδες όταν, κατά μέσο όρο, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριπτε το 50% με 60%.

Από το καλοκαίρι, η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερα από τα νέα drones υψηλής ταχύτητας σε επιθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο Κίεβο και άλλες πόλεις, φέρνοντας στα όριά της την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας που πασχίσει να τα αντιμετωπίσει. Η Πολεμική Αεροπορία δεν εξήγησε την αύξηση στο ποσοστό αναχαίτισης και δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι παραμένουν η βασική πρόκληση για την Ουκρανία, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η ομάδα του «αναζητούν κάθε μέρα συστήματα Patriot που μπορούν και πρέπει να προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές».

Ο ερχομός του χειμώνα προκαλεί φόβους ότι θα επαναληφθεί το σενάριο της περασμένης χρονιάς, όταν η Ρωσία βομβάρδιζε ανελέητα τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, βυθίζοντας στο σκοτάδι και το κρύο εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του δικτύου σε πέντε ουκρανικές περιφέρειες λόγω των επιθέσεων.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι στόχοι του περιλαμβάνουν σημεία όπου η ουκρανική εταιρία αμυντικού εξοπλισμού Fire Point κατασκευάζει και αποθηκεύει πυραύλους κρουζ καθώς και drones στο ίδιο το Κίεβο καθώς και στις περιφέρειες του Κιέβου, του Τσερνίχιβ, του Κιρόβοχραντ, του Ντνιπροπετρόφσκ, του Πολτάβα και του Χαρκόβου.

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