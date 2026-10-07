Πολωνία: Επτά τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Δράστης ένας 19χρονος

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Επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της πόλης Οστρολέκα στην Πολωνία, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί.

Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Το δίκτυο RMF FM μετέδωσε ότι ο δράστης της επίθεσης είναι ένας 19χρονος μαθητής του σχολείου και ότι υπάρχουν δύο σοβαρά τραυματίες μεταξύ των θυμάτων.

Σύμφωνα με το RMF, τα περισσότερα θύματα είναι μαθητές, ενώ ένας καθηγητής έχει επίσης τραυματισθεί.

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