«Βράζει» η Γαλλία από τις μαθητικές διαδηλώσεις – Νέος γύρος σήμερα, χιλιάδες συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματισμοί

Takeaways by to pontiki AI Δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου στη Γαλλία πραγματοποιούν τον τρίτο γύρο κινητοποιήσεων, διεκδικώντας καλύτερες σχολικές υποδομές και περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες, έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα και συνοδεύονται από βίαια επεισόδια, οδηγώντας σε 5.060 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματισμούς μαθητών και αστυνομικών.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έδωσε εντολή στους υπουργούς να εξετάσουν τα αιτήματα των μαθητών, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων την αναπλήρωση απόντων εκπαιδευτικών και τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Η κυβέρνηση κατηγορεί το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» για υποκίνηση των κινητοποιήσεων, εν μέσω μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα και αυξημένο κόστος δανεισμού.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου επιστρέφουν σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας για έναν τρίτο γύρο κινητοποιήσεων, διεκδικώντας περισσότερους πόρους και καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Ύστερα από δύο εβδομάδες διαμαρτυριών, η ένταση έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με τα αιτήματα των μαθητών όσο και με βίαια επεισόδια, χιλιάδες συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Από τα προάστια του Παρισιού σε ολόκληρη τη Γαλλία

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες από υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, έχουν πλέον αποκτήσει πανεθνικές διαστάσεις. Από τη Λιλ, στη βόρεια Γαλλία, έως τη Μασσαλία στον νότο και από το Στρασβούργο στα ανατολικά μέχρι τη Νάντη στα δυτικά, μαθητές έχουν στήσει οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων έξω από τα σχολεία τους.

Στο Παρίσι, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Θέλουμε να ακουστούμε, όχι να μας ρίξουν δακρυγόνα» και «Το μέλλον μας δεν είναι προαιρετικό».

Στις σημερινές κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και συνδικάτα, οργανώνοντας διαδηλώσεις αλληλεγγύης προς τους μαθητές.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις νέες συγκεντρώσεις, καθώς οι προηγούμενες ημέρες σημαδεύτηκαν από βανδαλισμούς και μεγάλο αριθμό τραυματισμών, χωρίς να καταστεί δυνατό να αποκλιμακωθεί η ένταση.

Τραυματισμοί, συλλήψεις και συγκρούσεις με αστυνομικούς

Η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μαθητικό κίνημα έχει σε ορισμένες περιπτώσεις μετατραπεί σε αστική βία και υπερασπίζεται τη στάση των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε ότι, από την έναρξη των κινητοποιήσεων, οι αστυνομικές παρεμβάσεις έχουν γίνει «με τον αυστηρότερο αναλογικό τρόπο».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter, επέμεινε στην ανάγκη επέμβασης των αρχών όταν σημειώνονται επεισόδια, δηλώνοντας: «Επιμένω ότι, όταν υπάρχει αναταραχή, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση».

Η αντιπαράθεση γύρω από τον τρόπο δράσης της αστυνομίας εντάθηκε μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, στη βόρεια Γαλλία.

Ένας 15χρονος διαδηλωτής έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στην οποία επενέβη η αστυνομία.

Ο νομάρχης του Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λος, δεν θέλησε να σχολιάσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ανήλικος. Ανέφερε, ωστόσο, ότι περίπου 200 έως 250 διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εφημερίδα La Voix du Nord, ο 15χρονος έχασε το χέρι του καθώς και τμήμα του πήχη του, αφού σήκωσε από το έδαφος αστυνομική χειροβομβίδα κρότου-λάμψης.

Δέσμευση Λεκορνί

Μπροστά στην κλιμάκωση της κρίσης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έδωσε εντολή στους υπουργούς της κυβέρνησής του να εξετάσουν τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι μαθητές.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται:

η εξασφάλιση αντικατάστασης των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν,

η επανεξέταση της διάρκειας της σχολικής ημέρας, η οποία εκτείνεται από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ.,

η καθιέρωση μεγαλύτερων διαλειμμάτων για το μεσημεριανό γεύμα,

οι αναγκαίες επισκευές σε παλαιά σχολικά κτίρια.

Ο Λεκορνί ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να του παρουσιάσουν τις πρώτες προτάσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Η εξεύρεση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων, ωστόσο, αναμένεται να αποτελέσει ιδιαίτερα δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση.

Η κοινωνική πίεση συναντά τη δημοσιονομική κρίση

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις ξεσπούν σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί ταυτόχρονα να περιορίσει το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο ανήσυχοι για το αυξανόμενο γαλλικό χρέος, την ασθενή οικονομική ανάπτυξη και την απροθυμία για περιορισμό των δημόσιων δαπανών, εξέλιξη που έχει οδηγήσει σε άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε για λίγο το 5%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό της εδώ και 24 χρόνια.

Η αύξηση του κόστους δανεισμού της Γαλλίας αρχίζει πλέον να έχει επιπτώσεις και στην ευρύτερη ζώνη του ευρώ. Η υποχώρηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος αποτελεί το πιο πρόσφατο προειδοποιητικό σήμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε σήμερα ότι, παρά τις εξελίξεις, δεν υπάρχει λόγος να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

5.060 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες

Τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Δικαιοσύνης αποτυπώνουν την έκταση της έντασης από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 5.060 άνθρωποι, με το 87% των συλληφθέντων να είναι ανήλικοι.

Περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 1.483 ανήλικοι, χωρίς το υπουργείο να έχει διευκρινίσει για ποια αδικήματα κατηγορούνται.

Παράλληλα, 790 υποθέσεις έχουν τεθεί στο αρχείο.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, στις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι.

Πολιτική σύγκρουση έξι μήνες πριν από τις εκλογές

Η κρίση αποκτά και έντονη πολιτική διάσταση, καθώς απομένουν έξι μήνες μέχρι τις εκλογές για τη διαδοχή του Μακρόν.

Η κυβέρνηση και το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» (RN), του οποίου ηγείται η Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για την προεδρία, κατηγορούν βουλευτές και δημάρχους του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) ότι υποδαυλίζουν τις μαθητικές κινητοποιήσεις.

Η «Ανυπότακτη Γαλλία» απορρίπτει την κατηγορία.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, δήμαρχος του Σεν-Ντενί —μιας φτωχής περιοχής στα προάστια του Παρισιού— και στέλεχος του LFI, δήλωσε ότι αντιτίθεται στη βία, αλλά παράλληλα στηρίζει τους μαθητές που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

«Επιλέγω να στέκομαι στο πλευρό των κατοίκων μου και οι μαθητές λυκείου είναι κάτοικοι της περιοχής μου», ανέφερε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Δυτική Όχθη: Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου ξυλοκοπήθηκε από εποίκους

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν (videos)