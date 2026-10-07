Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

Takeaways by to pontiki AI Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν κηρύξει συναγερμό για επικείμενα πλήγματα, ενώ εκρήξεις ακούγονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία ότι στοχεύει συστηματικά τις υποδομές της χώρας, πλήττοντας μεταξύ άλλων ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες.

Επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη Ζαπορίζια, όπου σύμφωνα με τον στρατιωτικό περιφερειάρχη επλήγη υποδομή μεταφορών.

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στη συνοικία Νταρνίτσκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της πόλης.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούγονταν σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν κηρύξει συναγερμό για επικείμενα πλήγματα, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε διάγγελμά του το βράδυ της Τρίτης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο «μαζικής επίθεσης» της Ρωσίας στο Κίεβο, το οποίο δέχεται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές.

Πλήγματα σε υποδομές

Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι επιχειρούν συστηματικά να καταστρέψουν τις υποδομές της χώρας, καθώς – όπως υποστηρίζουν – αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα, πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Πρόσφατες ρωσικές επιδρομές έπληξαν δύο από τις σημαντικότερες γέφυρες του Κιέβου. Την Τρίτη, η διαχειρίστρια του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας DTEK ανακοίνωσε περιορισμούς στην παροχή ρεύματος, έπειτα από επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

Την περασμένη εβδομάδα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο είχε χαρακτηρίσει «δραματική» την κατάσταση στην πόλη εξαιτίας των συνεχών ρωσικών πληγμάτων.

Οι αλλεπάλληλοι συναγερμοί επηρεάζουν και την οικονομική δραστηριότητα, καθώς οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και να καταφεύγουν σε καταφύγια.

Επίθεση και στη Ζαπορίζια

Στόχος επίθεσης έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και η Ζαπορίζια. Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Μιχάιλο Σεμίκιν ανέφερε ότι επλήγη «υποδομή μεταφορών», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, βομβαρδίστηκε γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δνείπερου και είχε εγκαινιαστεί λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο ίδιος αξιωματούχος είχε ανακοινώσει την Τρίτη ακόμη ένα πλήγμα εναντίον γέφυρας στη Ζαπορίζια.

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