Βανς στο Reuters: «Το Ιράν πρέπει να μειώσει ουσιαστικά τον εμπλουτισμό για να τερματιστεί ο πόλεμος»

Takeaways by to pontiki AI Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ.

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O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε «ουσιαστική» μείωση της ικανότητάς του να εμπλουτίζει ουράνιο, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος, την ώρα που οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι δεν είναι απολύτως βέβαιες για τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Τεχεράνη.

Ο Βανς, ο οποίος εδώ και χρόνια εκφράζει επιφυλάξεις για την εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολέμους στο εξωτερικό, έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Τον Σεπτέμβριο μεσολάβησε για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία, η οποία όμως κατέρρευσε γρήγορα.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και έχει εξελιχθεί σε πολιτική πρόκληση για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, γιατί χρειάζεστε εμπλουτισμό 60%;»

Μιλώντας τη Δευτέρα, μετά την προεκλογική του επίσκεψη στην Αλάσκα, ο Βανς δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη θα πρέπει να προβλέπει πραγματική μείωση της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και όχι απλώς διαβεβαιώσεις για μελλοντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο κατά 60%; Και αν θέλετε να δείξετε τη δέσμευσή σας να μην κατασκευάσετε πυρηνικό όπλο, μην παράγετε καύσιμο υψηλού εμπλουτισμού. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα κατωφλίου», δήλωσε.

«Νομίζω ότι, αν θέλουν να δείξουν τη δέσμευσή τους να μην κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να κάνουν κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την ικανότητά τους να εμπλουτίζουν ουράνιο», πρόσθεσε.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ανταλλάξει προτάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, μιας ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού για τις παγκόσμιες ενεργειακές μεταφορές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης και έχει προειδοποιήσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να ενταθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσει συγκεκριμένες παραχωρήσεις από το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνει αποφάσεις το Ιράν»

Την ίδια ώρα, ο Βανς παραδέχθηκε ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι βέβαιη για το ποιος λαμβάνει τελικά τις αποφάσεις στην Τεχεράνη.

Όπως δήλωσε, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι σαφές πόση εξουσία διαθέτουν οι δύο αξιωματούχοι στο εσωτερικό της ιρανικής δομής εξουσίας, μετά τις κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στην αρχή του πολέμου, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνει αποφάσεις η χώρα τους», δήλωσε ο Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ξεχωριστά την Τρίτη ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημά» του είναι πως κανείς δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά το Ιράν.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε την εκτίμηση αυτή. Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι Ιρανοί ομόλογοί τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων της χώρας.

«Το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα το αντίθετο: βρίσκεται στις αντιφατικές θέσεις και τα ανάμεικτα μηνύματα των Αμερικανών αξιωματούχων», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Οι επιχειρήσεις στο Στενό του Ορμούζ

Ο Βανς δήλωσε επίσης στο Reuters ότι έχει πραγματοποιήσει προσωπικές συνομιλίες με διοικητές στο πεδίο, προκειμένου να αξιολογήσει τις συνθήκες στο μέτωπο.

Απέρριψε τις ανησυχίες για κρίσιμες ελλείψεις πυρομαχικών και υποστήριξε ότι, παρότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι κατά διαστήματα σε θέση να πλήττουν εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, σε μεγάλο βαθμό δεν μπορούν να εμποδίσουν τις εξαγωγές ενέργειας μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ο Βανς απέφυγε να δηλώσει εάν ο ίδιος ηγείται των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, παρότι συχνά αναφέρεται ως ο βασικός διαπραγματευτής του Λευκού Οίκου.

«Σίγουρα εμπλεκόμαστε», είπε. «Τελικά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών καθοδηγεί τα πράγματα».

Ο πόλεμος, με κόστος περίπου 3 δισ. δολάρια τον μήνα, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν εντείνει την πολιτική πίεση προς τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους σε ανταγωνιστικές πολιτείες, όπου θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου.

Ο Βανς επιχείρησε να περιορίσει την κριτική για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έχει διαχειριστεί τη σύγκρουση, καλώντας τους ψηφοφόρους να μην επιτρέψουν στο ζήτημα του πολέμου να επηρεάσει την επιλογή τους στις εκλογές του επόμενου μήνα.

Στην Αλάσκα, ο Βανς συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση υπέρ του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, ο οποίος δίνει μάχη επανεκλογής απέναντι στη Δημοκρατική αντίπαλό του, Μέρι Πελτόλα.

Ο Τραμπ είχε επικρατήσει στην Αλάσκα με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων το 2024, ωστόσο η αύξηση του καθημερινού κόστους διαβίωσης έχει καταστήσει την οικονομία και τις τιμές βασικά ζητήματα της προεκλογικής αναμέτρησης.

Πριν από τη συνέντευξή του στο Reuters, ο Βανς αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στα ζητήματα οικονομικής προσιτότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος της ενέργειας. Η απομακρυσμένη γεωγραφική θέση της Αλάσκας αυξάνει το κόστος των καταναλωτικών αγαθών, ενώ η παραγωγή ενέργειας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας της πολιτείας.

Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για την προεδρία το 2028

Οι παρευρισκόμενοι στην προεκλογική συγκέντρωση αντέδρασαν με ενθουσιασμό όταν ο Σάλιβαν παραλίγο να παρουσιάσει καταλάθος τον Βανς ως πρόεδρο των ΗΠΑ αντί για αντιπρόεδρο.

Ο Βανς θεωρείται ένας από τους σημαντικούς Ρεπουμπλικάνους που ενδέχεται να διεκδικήσουν το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Ωστόσο, μιλώντας αργότερα στο Reuters, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει εάν θα διεκδικήσει την προεδρία.

«Είμαι εκ φύσεως αναβλητικός», είπε. «Δεν το έχω σκεφτεί πολύ».

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