ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν προτίθεται να επιστρέψει το ποσό που δαπανήθηκε για πολιτική διαφήμιση

Takeaways by to pontiki AI Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να επιστρέψει στα κρατικά ταμεία τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την προβολή διαφημιστικού μηνύματος.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του προέδρου κατήγγειλαν τη χρήση κρατικών πόρων για τη χρηματοδότηση διαφήμισης που θεωρούν παράνομη προπαγάνδα ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξετάσει το ζήτημα της επιστροφής των χρημάτων, αν και προηγουμένως δεσμεύτηκε να καλύψει το κόστος με ιδιωτικούς πόρους.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το βίντεο δεν αποτελεί πολιτική διαφήμιση αλλά ανακοίνωση κοινής ωφελείας που εξυπηρετεί παιδαγωγικούς και πατριωτικούς σκοπούς.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει την πρόθεση να επιστρέψει στα κρατικά ταμεία το χρήμα που δαπανήθηκε για την προβολή διαφημιστικού μηνύματος, το οποίο, όπως καταγγέλλουν δημοκρατικοί αντίπαλοί του, παραβίασε την αυστηρή αμερικανική νομοθεσία για την πολιτική χρηματοδότηση, έκανε σαφές χθες Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

Το μήνυμα που δημοσιοποίησε προχθές Δευτέρα μέσω Truth Social ο μεγιστάνας, με το οποίο δεσμεύτηκε να καλύψει με δικά του χρήματα, ή αυτά ταμείου που έχει δημιουργήσει, το κόστος της διαφήμισης, «δεν αναφερόταν» σε επιστροφή του ποσού που δαπανήθηκε στο δημόσιο, ξεκαθάρισε αξιωματούχος της κυβέρνησής του με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο άφησε να εννοηθεί αργότερα πως θα το εξετάσει.

Ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο σχετικά με την ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων στο δημόσιο, είπε: «Αυτές οι διαφημίσεις ήταν αληθινά καλές. Προωθούσαν τη χώρα. Το είχαν κάνει πολλοί άλλοι Προέδροι. Θα αποφασίσουμε».

Προχθές, διαβεβαίωνε μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει ότι «αποφάσισα (…) να τις χρηματοδοτήσω ο ίδιος, καθώς και με ποσά που έχω συγκεντρώσει για το MAGA Inc.», δομή που ίδρυσε για την εξασφάλιση προεκλογικής χρηματοδότησης.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα πως επιδίδεται παράνομα σε «προπαγάνδα», μετά τη μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος που υμνεί τα πεπραγμένα του, πληρωμένη με κρατικό χρήμα, μερικές εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου.

Το σύντομο ασπρόμαυρο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ προβάλλεται, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Παρουσιάζεται με ύφος σκληρό, να βαδίζει σιωπηλός προς την κάμερα σε διάδρομο, ενώ στο φόντο ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών του στα οποία λέει πως «πολεμά» εναντίον διαφόρων εχθρών, συμπεριλαμβανομένων «κομμουνιστών» και θιασωτών της «παγκοσμιοποίησης».

Στο τέλος του βίντεο 30 δευτερολέπτων που ξεκινά με τη φράση «αυτή είναι η τελευταία μάχη» εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η επεξήγηση «δαπάναις της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο Λευκός Οίκος διατείνεται ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση, το νομικό πλαίσιο για τις οποίες είναι ιδιαίτερα αυστηρό, αλλά για «ανακοίνωση κοινής ωφελείας», που η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να προβάλλει, για «παιδαγωγικούς και πατριωτικούς» σκοπούς.

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