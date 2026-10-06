Σουηδία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα έξω από τα βασιλικά ανάκτορα στη Στοκχόλμη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αστυνομικοί πυροβόλησαν απόψε και τραυμάτισαν έναν άνδρα ο οποίος είχε κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους έξω από το ανάκτορο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο παλάτι λόγω της παρουσίας ενός άνδρα με επιθετική συμπεριφορά, ο οποίος ήταν οπλισμένος, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι είδους όπλο είχε στην κατοχή του. Αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και ο ύποπτος διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, διευκρίνισε εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser). Ακολούθως ο άνδρας προέτρεψε τους φρουρούς να τον σκοτώσουν.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον πυροβόλησαν στα πόδια και τον εξουδετέρωσαν, αναφέρει το δημοσίευμα. Το ανάκτορο της Στοκχόλμης αποτελεί την επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου ΙΣτ΄ Γουσταύου και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της σουηδικής πρωτεύουσας.



Διαβάστε επίσης

Η Gen Z ξεσηκώνεται: Φουντώνει η οργή στη Γαλλία, συγκρούσεις και δακρυγόνα σε όλη τη χώρα – Στους δρόμους εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές

Viral ο δήμαρχος του Σαιν Ντενί που στάθηκε «ασπίδα» ανάμεσα στους μαθητές και την αστυνομία στις διαδηλώσεις (Video)

Ρίμα Χασάν: Ένταση στο ευρωκοινοβούλιο με τη βουλευτή του Μελανσόν που φέρεται να έριξε κάτω σημαίες του Ισραήλ και της ΕΕ (Videos)