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06.10.2026 23:27

Σουηδία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα έξω από τα βασιλικά ανάκτορα στη Στοκχόλμη

06.10.2026 23:27
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Αστυνομικοί πυροβόλησαν απόψε και τραυμάτισαν έναν άνδρα ο οποίος είχε κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους έξω από το ανάκτορο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές.    

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο παλάτι λόγω της παρουσίας ενός άνδρα με επιθετική συμπεριφορά, ο οποίος ήταν οπλισμένος, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι είδους όπλο είχε στην κατοχή του. Αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και ο ύποπτος διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, διευκρίνισε εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας.  Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser). Ακολούθως ο άνδρας προέτρεψε τους φρουρούς να τον σκοτώσουν.    

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον πυροβόλησαν στα πόδια και τον εξουδετέρωσαν, αναφέρει το δημοσίευμα.     Το ανάκτορο της Στοκχόλμης αποτελεί την επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου ΙΣτ΄ Γουσταύου και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της σουηδικής πρωτεύουσας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 00:40
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