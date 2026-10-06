Ρωσία: Παρέμβαση του ΠΟΥ για θάνατο σε εργαστήριο πανώλης στη Σιβηρία – Τι είναι, πώς μεταδίδεται και πόσο επικίνδυνη είναι

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Το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας έχει προκαλέσει ο θάνατος εργαζομένου σε ερευνητικό εργαστήριο πανώλης στη Σιβηρία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να ζητά από τη Ρωσία περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προκάλεσε την ασθένεια και τον θάνατο του εργαζομένου, ενώ δημοσιεύματα έχουν πυροδοτήσει σειρά εικασιών. Οι ρωσικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, υποστηρίζοντας πάντως ότι όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή με τον ερευνητή βρέθηκαν αρνητικοί στην πνευμονική πανώλη.

Τι είναι η πνευμονική πανώλη

Η πνευμονική πανώλη αποτελεί σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων και χαρακτηρίζεται συχνά ως η πιο επιθετική μορφή της πανώλης.

Υπάρχουν ακόμη δύο βασικές μορφές της νόσου: η βουβωνική πανώλη, η οποία προσβάλλει τους λεμφαδένες, και η σηψαιμική πανώλη, η οποία προσβάλλει το αίμα.

Η πνευμονική μορφή μπορεί να εκδηλωθεί και έπειτα από αρχική λοίμωξη με κάποια από τις άλλες δύο μορφές της νόσου.

Μεταξύ των συμπτωμάτων περιλαμβάνονται η δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος και ο βήχας, συχνά με αίμα. Θεωρείται σοβαρότερη, αλλά είναι λιγότερο συχνή από τη βουβωνική πανώλη.

Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων και των τριών μορφών της πανώλης παγκοσμίως μεταβάλλεται κάθε χρόνο, αλλά εκτιμάται ότι κυμαίνεται περίπου μεταξύ 1.000 και 3.000 περιστατικών.

Τα περισσότερα αφορούν τη βουβωνική μορφή και πολλά καταγράφονται στην Κεντρική Αφρική. Κρούσματα, ωστόσο, εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, μεταξύ αυτών η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η πανώλη δεν έχει εξαφανιστεί»

Ο καθηγητής Πιέρο Ολιάρο, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους που σχετίζονται με τη φτώχεια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επισημαίνει ότι η πανώλη εξακολουθεί να υπάρχει.

Όπως εξηγεί, το βακτήριο που προκαλεί τη νόσο, η Yersinia pestis, παραμένει σε ζωικούς πληθυσμούς σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Περίπου 200 είδη τρωκτικών μπορούν να φιλοξενούν το βακτήριο, με φυσικές δεξαμενές του να εντοπίζονται στην Αμερική, την Ευρασία και την Αφρική.

Για τον λόγο αυτό, εξακολουθούν να καταγράφονται σποραδικά ανθρώπινα κρούσματα, αν και η οργανωμένη επιτήρηση, τα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων και η αποτελεσματική θεραπεία με αντιβιοτικά περιορίζουν σημαντικά τις επιπτώσεις τους.

Πώς μεταδίδεται

Η πανώλη είναι λοιμώδης νόσος που προκαλείται από βακτήριο το οποίο εντοπίζεται συνήθως σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους τους.

Η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω τσιμπήματος μολυσμένου ψύλλου ή ύστερα από επαφή με μολυσμένο ζώο.

Στην περίπτωση της πνευμονικής πανώλης είναι δυνατή και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν μολυσμένα σταγονίδια που εκπέμπονται με τον βήχα εισπνευστούν από άλλο άτομο, αν και συνήθως απαιτείται σχετικά στενή επαφή.

Πνευμονική πανώλη μπορεί επίσης να αναπτυχθεί όταν ένας ασθενής έχει σηψαιμική μορφή και η λοίμωξη εξαπλωθεί στη συνέχεια στους πνεύμονες.

Εκτιμάται ότι η πνευμονική μορφή της νόσου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον «Μαύρο Θάνατο», την πανδημία πανώλης που σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα.

Γιατί μελετάται η πανώλη σε εργαστήρια

Η δρ Ζάνια Σταματάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιολογικής Ανοσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, τονίζει ότι η εργαστηριακή μελέτη τέτοιων παθογόνων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη.

Όπως επισημαίνει, είναι κατανοητό ότι η παρουσία του βακτηρίου της πανώλης σε ένα εργαστήριο μπορεί να προκαλεί ανησυχία, ωστόσο η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται για συγκεκριμένους επιστημονικούς λόγους.

Η πανώλη δεν αποτελεί αποκλειστικά ιστορική νόσο, καθώς παραμένει ενδημική σε πληθυσμούς τρωκτικών στην Αφρική, την Ασία και την Αμερική, ενώ ανθρώπινα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων εξάρσεων της πνευμονικής μορφής.

Η ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων και εμβολίων, καθώς και η παρακολούθηση της αντοχής στα αντιβιοτικά, απαιτούν εργαστήρια στα οποία φυλάσσεται και μελετάται ο ζωντανός μικροοργανισμός.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτού του είδους η έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία απέναντι σε ενδεχόμενες εξάρσεις της νόσου.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η πνευμονική πανώλη έχει πολύ σύντομη περίοδο επώασης, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι μόλις 24 ώρες.

Εάν δεν διαγνωστεί και δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να αποβεί σχεδόν πάντα θανατηφόρα.

Ωστόσο, η πανώλη ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα αντιβιοτικά, αρκεί η θεραπεία να ξεκινήσει εγκαίρως.

Ο δρ Μάλικ Γκιμπάνι, αναπληρωτής καθηγητής Κλινικής Βακτηριακής Εμβολιολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, χαρακτηρίζει την πνευμονική πανώλη εξαιρετικά σοβαρή εκδήλωση της νόσου.

Όπως σημειώνει, ορισμένα ιατρικά συγγράμματα αναφέρουν θνητότητα που φτάνει το 100% όταν δεν υπάρχει θεραπεία, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα σχετικά ποσοστά στη σύγχρονη εποχή.

Η λοίμωξη μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά, κυρίως όταν αυτά χορηγηθούν νωρίς. Για τον λόγο αυτό, άνθρωποι που έχουν εκτεθεί σε συνθήκες υψηλού κινδύνου μπορεί να λάβουν προληπτική αντιβιοτική αγωγή μετά την έκθεση ή και να τεθούν σε καραντίνα.

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο στη Ρωσία

Στην υπόθεση της Ρωσίας, παραμένει άγνωστο εάν ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του είχε πράγματι μολυνθεί από πνευμονική πανώλη.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν «μικροοργανισμούς που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασθενούς», με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει την υπόθεση «πολύ προσεκτικά», ενώ τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές στη Βρετανία ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, εκτιμώντας ότι ο κίνδυνος για τον βρετανικό πληθυσμό είναι «πολύ χαμηλός».

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