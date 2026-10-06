Πνευμονική Πανώλη: Τι είναι, πώς μεταδίδεται και πόσο κινδυνεύουμε από μια νέα πανδημία

Takeaways by to pontiki AI Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και διεθνείς αρχές παρακολουθούν τον θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας στη Ρωσία, η οποία απεβίωσε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας.

Η γυναίκα εργαζόταν σε ερευνητικό κέντρο στη Σιβηρία που μελετά την πανώλη, ενώ αρκετά άτομα στο ίδιο περιβάλλον βρίσκονται σε καραντίνα.

Οι ρωσικές υγειονομικές αρχές υποβαθμίζουν τη σύνδεση του περιστατικού με την εργασία της, ωστόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί τους για περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό θεωρείται χαμηλός, ενώ η αξιολόγηση θα επικαιροποιηθεί με τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών.

Η πνευμονική πανώλη αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή της νόσου και είναι η μόνη που μεταδίδεται απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων.

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Σε συναγερμό έχουν τεθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πνευμονία «άγνωστης» προέλευσης.

Η νεαρή ερευνήτρια εργαζόταν σε ένα ερευνητικό κέντρο στη Ρωσία, που μελετά την πανώλη και των επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών.

Το Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ λειτουργεί στη Σιβηρία, όπου πολλά άλλα άτομα βρίσκονται σε καραντίνα.

Η Rospotrebnadzor, η ρωσική υπηρεσία που επιβλέπει τις μολυσματικές ασθένειες, έχει υποβαθμίσει τη σχέση μεταξύ του θανάτου της ερευνήτριας και του έργου της, αλλά η υπόθεση έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον τύπο της πανώλης που προκαλεί πνευμονία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως αναφέρει σε άρθρο του το CNN, δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές υγειονομικές αρχές για να επαληθεύσει τι συνέβη, ποιες εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και τυχόν πιθανές διεθνείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

«Με βάση τις ανεπίσημες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία για τον γενικό πληθυσμό φαίνεται να είναι χαμηλός», δήλωσε εκπρόσωπος του ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση κινδύνου θα ενημερωθεί μόλις υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τι είναι η νέα απειλή που μπορεί να προκαλέσει μια ακόμη πανδημία με εκατομμύρια θύματα.

Τι είναι η πνευμονική πανώλη

Η πνευμονική πανώλη είναι μια σπάνια, θανατηφόρα πνευμονική λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis. Οι επιστήμονες θεωρούν την πνευμονική πανώλη την πιο επικίνδυνη μορφή της λοίμωξης.

Υπάρχουν και άλλες μορφές πανώλης που προέρχονται από το Y. pestis και προσβάλλουν διάφορα μέρη του σώματος.

Η πιο κοινή μορφή, η βουβωνική πανώλη, συχνά αναπτύσσεται μετά από δάγκωμα ψύλλου ή όταν το βακτήριο εισέρχεται μέσω μιας τομής ή σχισίματος στο δέρμα. Η λοίμωξη προκαλεί πρησμένους, επώδυνους λεμφαδένες και μπορεί να εξελιχθεί σε σηψαιμική πανώλη.

Η σηψαιμία μολύνει την κυκλοφορία του αίματος, οδηγώντας ενδεχομένως σε οργανική ανεπάρκεια, ενώ μπορεί επίσης να προκληθεί απευθείας από δάγκωμα ψύλλου.

Η φαρυγγική πανώλη προσβάλλει τον λαιμό αφού κάποιος φάει μολυσμένο κρέας

Πώς μεταδίδεται

Η πνευμονική πανώλη είναι η μόνη μορφή βακτηριακής λοίμωξης που μεταδίδεται απευθείας από άτομο σε άτομο. Τα αναπνευστικά σωματίδια τη μεταφέρουν όταν ένα άτομο βήχει ή φτερνίζεται. Σταγονίδια από μολυσμένα ζώα μπορούν επίσης να τη μεταδώσουν.

Τα συμπτώματα

Στην πνευμονική πανώλη, τα σωματίδια συσσωρεύονται στους πνεύμονες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή πνευμονία, δυσκολεύοντας την αναπνοή. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν εντός 24 ωρών από τη μόλυνση.

Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο, πόνους στο σώμα, ζάλη, αδυναμία, κόπωση, ναυτία, έμετο και διάρροια. Χωρίς θεραπεία, είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρο

Οι γιατροί μπορούν να θεραπεύσουν την πανώλη με αντιβιοτικά για τουλάχιστον 10 έως 14 ημέρες. Συνήθως χρησιμοποιούν σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη, γενταμικίνη και στρεπτομυκίνη. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αντιβιοτικά εντός των πρώτων 24 ωρών από τη μόλυνση έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Υπάρχει εμβόλιο;

Ο ΠΟΥ δεν συνιστά τον εμβολιασμό , εκτός από ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως το προσωπικό εργαστηρίων, που εκτίθενται συνεχώς στον κίνδυνο μόλυνσης.

Γιατί η πανώλη μας απειλεί ακόμα και σήμερα;

Γνωστή ως «Μαύρος Θάνατος» τον 14ο αιώνα, η λοίμωξη σκότωσε περισσότερους από 50 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Ενώ τα αντιβιοτικά την έχουν καταστήσει πιο διαχειρίσιμη, εξακολουθεί να υπάρχει σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ωκεανία.

Από τη δεκαετία του 1990, τα περισσότερα ανθρώπινα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην Αφρική, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό φαίνεται να είναι χαμηλός. Τα άτομα με πνευμονική πανώλη αρρωσταίνουν πολύ γρήγορα, γεγονός που μπορεί να επιβραδύνει την πιθανή εξάπλωση, σύμφωνα με τον Δρ. Rutul Dalal, λοιμωξιολόγο στο Ιατρικό Κέντρο St. Joseph του Penn State Health.

«Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, είπε, επομ

νως όταν ένα μολυσμένο άτομο φτάσει στις ΗΠΑ, πιθανότατα θα έχει ήδη εμφανίσει συμπτώματα. Ωστόσο ο κόσμος είναι πλέον ένα μικρό χωριό. Αλλά σε αυτό το σημείο, σε σύγκριση με αυτά που έχουμε δει, όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, αυτό δεν είναι αυτού του μεγέθους προς το παρόν και ελπίζουμε να παραμείνει περιορισμένο όπως είναι.» όπως είπε.

Μέτρα προστασίας

Για τα άτομα που βρίσκονται κοντά σε ασθενείς με πανώλη, ο ΠΟΥ συνιστά την αποφυγή της άμεσης επαφής με άτομα που είναι άρρωστα και προτρέπει σε προσοχή κοντά σε μολυσμένα σωματικά υγρά.

Οι εργαζόμενοι που φροντίζουν ασθενείς με πνευμονική πανώλη πρέπει να φορούν τον τυπικό προστατευτικό εξοπλισμό και μπορούν επίσης να λαμβάνουν προληπτικά αντιβιοτικά.

Σε περίπτωση έκθεσης, οι υγειονομικοί υπάλληλοι θα παρακολουθούν επίσης τα μέλη της οικογένειας και άλλες στενές επαφές ενός μολυσμένου ατόμου και θα τους παρέχουν αντιβιοτικά πριν αρρωστήσουν. Συνιστούν επίσης το τακτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό.

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