Νέα γενιά ανοσοθεραπείας για το πολλαπλούν μυέλωμα με τη «σφραγίδα» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» συνεχίζει να πρωτοστατεί στην έρευνα για το πολλαπλούν μυέλωμα, συμμετέχοντας ενεργά στην κλινική ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ανοσοθεραπείας. Το τριειδικό αντίσωμα ramantamig, που βρίσκεται υπό αξιολόγηση σε διεθνείς κλινικές μελέτες, αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση με στόχο την αντιμετώπιση της ετερογένειας και της ανθεκτικότητας της νόσου.

Τα τελευταία χρόνια η θεραπευτική αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος έχει μεταμορφωθεί χάρη στις ανοσοθεραπείες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Ωστόσο, η υποτροπή και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη θεραπειών με νέους μηχανισμούς δράσης. Ο καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του «Αλεξάνδρα», Θάνος Δημόπουλος, επισημαίνει ότι τα τριειδικά αντισώματα αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς έχουν σχεδιαστεί να αναγνωρίζουν ταυτόχρονα περισσότερους από έναν θεραπευτικούς στόχους.

Το ramantamig (JNJ‑79635322) ανήκει στη νέα γενιά τριειδικών αντισωμάτων και στοχεύει τα BCMA και GPRC5D, δύο αντιγόνα που εκφράζονται στα κύτταρα του πολλαπλού μυελώματος, καθώς και το CD3 στα Τ‑λεμφοκύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η προσέγγιση και ενεργοποίηση των Τ‑λεμφοκυττάρων έναντι των καρκινικών κυττάρων.

Η ταυτόχρονη αναγνώριση δύο διαφορετικών στόχων στο κύτταρο του μυελώματος αποτελεί στρατηγική που διερευνάται ως πιθανή λύση απέναντι στην ετερογένεια της νόσου και στους μηχανισμούς ανοσολογικής διαφυγής, οι οποίοι εμφανίζονται όταν τα καρκινικά κύτταρα μειώνουν ή χάνουν την έκφραση ενός θεραπευτικού στόχου.

Πρωτοπορεί το Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» με τέσσερις κλινικές μελέτες

Η Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του ramantamig, με τέσσερις μελέτες που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της πορείας της νόσου, από τη διάγνωση έως την πρώιμη και όψιμη υποτροπή.

Η μελέτη TRIlogy‑7, Φάσης 3, αφορά ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα που δεν προγραμματίζουν μεταμόσχευση ως αρχική θεραπεία και συγκρίνει τον συνδυασμό ramantamig και daratumumab με καθιερωμένα θεραπευτικά σχήματα.

Η μελέτη TRIlogy‑5, επίσης Φάσης 3, αφορά ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό μυέλωμα μετά από μία έως τρεις προηγούμενες γραμμές θεραπείας και συγκρίνει το ramantamig με το teclistamab, ένα διειδικό αντίσωμα που στοχεύει το BCMA.

Η μελέτη TRIlogy‑4, Φάσης 3, αφορά βαριά προθεραπευμένους ασθενείς με τουλάχιστον τρεις προηγούμενες γραμμές θεραπείας και συγκρίνει ξανά το ramantamig με το teclistamab.

Τέλος, η μελέτη TRI Pro, Φάσης 2, διερευνά τη δυνατότητα προφυλακτικής χορήγησης tocilizumab για την πρόληψη του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών, μιας γνωστής ανεπιθύμητης ενέργειας των θεραπειών που ενεργοποιούν τα Τ‑λεμφοκύτταρα.

Η ανάπτυξη του ramantamig εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι μηχανισμοί ανθεκτικότητας και η ετερογένεια του πολλαπλού μυελώματος, με στόχο τη βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ενεργός συμμετοχή της Θεραπευτικής Κλινικής του «Αλεξάνδρα» στις διεθνείς κλινικές μελέτες επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών για τη νόσο.

Διαβάστε επίσης:

Ε.Σ.Α.μεΑ. για την Maricarmen στην Ελλάδα: Οι εξώσεις ατόμων με αναπηρία είναι καθημερινότητα

Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο

Η απουσία ελέγχων, η υπερσυνταγογράφηση και το clawback έχουν μετατρέψει την αγορά υγείας σε «ζούγκλα». Τι λέει o Χαράλαμπος Ραφαηλίδης, Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος στο topontiki.gr