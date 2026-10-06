Η απουσία ελέγχων, η υπερσυνταγογράφηση και το clawback έχουν μετατρέψει την αγορά υγείας σε «ζούγκλα». Τι λέει o Χαράλαμπος Ραφαηλίδης, Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος στο topontiki.gr

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Σχεδόν ένας μήνας έχει συμπληρωθεί από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που συγκλόνισε το Πανελλήνιο και κάθε μέρα έρχονται στην επιφάνεια νέα στοιχεία που αποκαλύπτουν το αχαρτογράφητο και συχνά παράνομο τοπίο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και άλλων υγειονομικών δομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ειδικός Γραμματέας του Συνδέσμου των Εργαστηριακών Ιατρών Ελλάδος (ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ), Χαράλαμπος Ραφαηλίδης, Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος, μιλώντας στο topontiki.gr θέτει σοβαρά ερωτήματα αλλά και προτάσεις για την εποπτεία, τη νομιμότητα και την προστασία των ασθενών αλλά και όλων των χιλιάδων έντιμων γιατρών που καθημερινά μοχθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με αφορμή την επιστολή προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), αποκαλύπτει τις στρεβλώσεις της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), όπου η απουσία ελέγχων, η υπερσυνταγογράφηση και το καθεστώς clawback έχουν μετατρέψει την αγορά υγείας σε μια «ζούγκλα» που λειτουργεί εις βάρος των εργαστηριακών ιατρών και της ποιότητας των υπηρεσιών.

Οικονομική ασφυξία και υπερσυνταγογράφηση

Ο κ. Ραφαηλίδης, μιλώντας στο topontiki.gr, ανέδειξε τις σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας, τονίζοντας ότι η υποχρηματοδότηση και τα μνημονιακά μέτρα που συνεχίζουν να εφαρμόζονται οδηγούν τον κλάδο σε οικονομική εξόντωση.

Όπως εξηγεί, ο εργαστηριακός ιατρός εκτελεί τις εξετάσεις, καλύπτει το κόστος, απασχολεί προσωπικό και συντηρεί εξοπλισμό, χωρίς τελικά να γνωρίζει τι ποσό θα αποζημιωθεί, καθώς η υπέρβαση της δαπάνης μετακυλίεται στον ίδιο μέσω του κλειστού προϋπολογισμού.

Την ίδια στιγμή, η Πολιτεία αδυνατεί να ελέγξει αποτελεσματικά την υπερσυνταγογράφηση εκατοντάδων εξετάσεων χωρίς καμία διαγνωστική αξία.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η οικονομική πίεση δεν αποτελεί και δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την παραβατικότητα. Λέμε όμως ότι, αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και τον κλάδο μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις βαθύτερες συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν τέτοιες στρεβλώσεις» όπως εξηγεί στο topontiki.gr ο κ. Ραφαηλίδης.

Για τον λόγο αυτό, η ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ ζητά από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και τους τοπικούς συλλόγους την πλήρη χαρτογράφηση των αδειοδοτημένων Βιοπαθολογικών Ιατρείων και των δηλωμένων Επιστημονικά Υπεύθυνων Ιατρών, ώστε να εντοπιστούν οι περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου.

Πως όμως αυτά τα μέτρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα;

«Η υλοποίηση απαιτεί πολιτική βούληση, σωστή λειτουργία των θεσμών και συγκεκριμένους κανόνες. Χρειαζόμαστε σαφή επιστημονικά πρωτόκολλα και σύγχρονες ψηφιακές τεχνικές τεκμηρίωσης των ιατρικών πράξεων, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών δεδομένων, ώστε να περιοριστούν οι γκρίζες ζώνες, να υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα και κάθε ιατρική πράξη να μπορεί να ελέγχεται επιστημονικά και θεσμικά.» αναφέρει στο topontiki.gr ο κ. Ραφαηλίδης και συνεχίζει: «Χρειαζόμαστε διαφάνεια στην ιδιοκτησία και στη λειτουργία των δομών υγείας, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος έχει την επιστημονική ευθύνη και ποιος την επιχειρηματική, καθώς επίσης στοχευμένους και ουσιαστικούς ελέγχους, που θα αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα και θα αναζητούν συγκεκριμένες ενδείξεις παραβατικότητας, όχι γραφειοκρατικούς ελέγχους. Παράλληλα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι πρέπει να επενδύσουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και στην καλλιέργεια μιας κοινής κουλτούρας επιστημονικής ευθύνης.»

Το νομικό πλαίσιο και η «απάτη» των πολλαπλών ωραρίων

Στην πράξη, το νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το άρθρο 38 του ν. 4771/2021 ορίζει ότι για κάθε ιδιωτικό φορέα ΠΦΥ είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού κατά όλο το ωράριο λειτουργίας. Αν και το Π.Δ. 84/2001 επιτρέπει την επιχειρηματική ιδιοκτησία δομών υγείας από μη γιατρούς ή νομικά πρόσωπα, η λειτουργία τους χωρίς τη φυσική παρουσία του υπεύθυνου ιατρού παραμένει παράνομη.

Αυτό έχει ως συνέπεια την εξόφθαλμη απάτη των πολλαπλών ωραρίων, όπου γιατροί δηλώνονται εικονικά ως υπεύθυνοι σε πολλαπλά ιατρεία τις ίδιες ώρες, με συνεχόμενα δίωρα ή ακόμα και σε διαφορετικούς νομούς, κάτι που θα ήταν εφικτό μόνο με.. διακτινισμό!

Πέρα από την καταστολή: Η ανάγκη για πρόληψη των στρεβλώσεων

Αντιμετωπίζοντας αυτό το γκρίζο τοπίο, ο κ. Ραφαηλίδης επισημαίνει ότι η άποψη πως η παραβατικότητα καταπολεμάται «μονάχα με ελέγχους» είναι ανεπαρκής και επιδερμική.

Παρά το γεγονός ότι η παρατεταμένη οικονομική πίεση και το clawback δεν αποτελούν δικαιολογία για παραβατικές συμπεριφορές, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες συνθήκες που τις ευνοούν, προστατεύοντας τους επιστήμονες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε ένα επάγγελμα με ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

«Ένα σύγχρονο σύστημα υγείας οφείλει να προλαμβάνει τις στρεβλώσεις αντί να τις καταστέλλει κατόπιν εορτής, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας.» αναφέρει ο γιατρός.

Ανάγκη για έναν εξειδικευμένο και ουσιαστικό ελεγκτικό μηχανισμό

Αναφορικά με την ανάγκη ενός αυτοτελούς ελεγκτικού φορέα στα πρότυπα του παλαιότερου Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), ο κ. Ραφαηλίδης τονίζει ότι η ονομασία δεν έχει σημασία.

«Αυτό που επείγει είναι η δημιουργία ενός πραγματικά εξειδικευμένου, επαρκώς στελεχωμένου ελεγκτικού μηχανισμού με αποκλειστική ενασχόληση στον χώρο της Υγείας, ο οποίος θα επιβάλλει αυστηρές συνέπειες όταν διαπιστώνεται πραγματική παραβατικότητα.» όπως εξηγεί. Ωστόσο, όπως ο ίδιος επισημαίνει, ο έλεγχος δεν μπορεί να αποτελεί την αρχή και το τέλος της πολιτικής υγείας. Η αυθεντική προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί πρόληψη, διαφάνεια, κανόνες και ένα δίκαιο σύστημα που θωρακίζει ταυτόχρονα τον ασθενή και τον έντιμο γιατρό

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