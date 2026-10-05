Τον πρώτο αξονικό τομογράφο στο Γ.Ν. Καρπάθου εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης (photos)

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Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, την Κάρπαθο, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επετειακές εκδηλώσεις της 82η Επετείου του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κάρπαθο, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου για τα εγκαίνια του αξονικού τομογράφου. Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου της ΝΔ Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής, η έπαρχος Καρπάθου και Κάσου Πόπη Νικολαΐδου και η διοικήτρια του νοσοκομείου Θάλεια Μηνακούλη.

Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου για τον αξονικό τομογράφο ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026, ενώ η εγκατάσταση του μηχανήματος και η απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο. Εντός των προσεχών ημερών προβλέπεται η σύναψη σύμβασης με ιατρό ακτινοδιαγνώστη, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη και την εύρυθμη λειτουργία του.

Παράλληλα, στο Γ.Ν. Καρπάθου υλοποιείται έργο αναβάθμισης υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, το οποίο αφορά στην ίδρυση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2027.

Η Μονάδα θα είναι πλήρως εξοπλισμένη, σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, και θα περιλαμβάνει:

– κύριο χώρο αιμοκάθαρσης πέντε θέσεων,

– θάλαμο απομόνωσης δύο θέσεων

– χώρους λειτουργικής υποστήριξης, όπως χώρο αναμονής, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους, αποδυτήρια και χώρο επεξεργασίας νερού.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί επανασχεδιασμός του χώρου στον οποίο θα λειτουργήσει η Μονάδα, στο ισόγειο του Νοσοκομείου.

Μετά τα εγκαίνια, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι απόλυτη ευθύνη της ελληνικής δημοκρατίας και της ελληνικής πολιτείας να δίνει στους ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι η Κάρπαθος, ένα αληθινό αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας. Γιατί αν δεν αισθάνεσαι ασφαλής σε θέματα υγείας, η επιλογή σου να ζήσεις σε έναν τόπο γίνεται πολύ δυσκολότερη. Και το να έχει νοσοκομείο η Κάρπαθος δεν είναι πολυτέλεια, είναι απόλυτη αναγκαιότητα», τόνισε ο υπουργός.

Επιπλέον επεσήμανε ότι: «Αν το δούμε σε επίπεδο καθημερινής ζωής, αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ και ο τεχνητός νεφρός, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα εγκαινιάσουμε σε μερικούς μήνες, θα μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάγκη των ανθρώπων να φεύγουν από εδώ για να κάνουν εξετάσεις αλλού. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο και είμαι πολύ περήφανος που το κάνουμε. Η βούλησή μας είναι να αισθάνονται οι κάτοικοι της Καρπάθου και της Κάσου, ότι έχουν εδώ ένα πραγματικό νοσοκομείο που αν πραγματικά το χρειαστούν, θα είναι στο πλάι τους για να τους βοηθήσει. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά για τη σημερινή λαμπρή ημέρα για την Κάρπαθο».

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