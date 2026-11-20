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Καθοριστικός παράγοντας στην ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 19χρονου από τη Γουινέα στο Στρασβούργο, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 24χρονης που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής.

Βίντεο καταγράφει τον 19χρονο τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου, να κατεβάζει τη βαλίτσα και να την αφήνει στο σημείο που εντοπίστηκε.

Παράλληλα, ένα άλλο βίντεο είχε καταγράψει μέρες πριν τον 19χρονο και την 24χρονη να μπαίνουν μέσα στο κτίριο.

Οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να εντοπίσουν το υλικό με τον 19χρονο από τις 29 Οκτωβρίου. Στο εγκληματολογικά εργαστήρια κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα αποτυπώματά του, που εντοπίστηκαν σε μία από τις μαύρες σακούλες που είχε τυλίξει τη σορό της 24χρονης.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο 19χρονος έφυγε αεροπορικώς από την Ελλάδα για Μιλάνο και από εκεί για Γαλλία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα από τα 2 κινητά του τηλέφωνα.

Ωστόσο, το χρονικό διάστημα που τα έκλεισε συνέπεσε με αυτό που άρχισε να διαρρέει στα ελληνικά μέσα, ότι πιθανότατα έχει διαφύγει εκτός χώρας. Στη συνέχεια αγόρασε άλλο κινητό, το οποίο επίσης κατάφεραν να εντοπίσουν.

Οι Γάλλοι αστυνομικοί που συνεργάστηκαν με το ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν τα στοιχεία που τους έδωσαν οι Έλληνες αστυνομικοί και τον εντόπισαν στο σπίτι φίλου του που συνελήφθη.

Ο 19χρονος αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα.

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