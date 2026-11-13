Πτώμα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Συνεχίζεται το θρίλερ – Ερευνάται η εμπλοκή και άλλων προσώπων

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Οι αρχές εξετάζουν πλέον την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση της γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα: πού σκοτώθηκε, πώς έφτασε… το πτώμα στον κάδο και ποια ήταν η ακριβής αιτία θανάτου.

Εκτός από τον βασικό ύποπτο, τον 20χρονο από τη Γουινέα που έχει διαφύγει στη Γαλλία και αναζητείται, στο κοινόβιο διαμέρισμα βρίσκονταν άλλα τρία πρόσωπα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο διαμέρισμα είχε πάει η 24χρονη στις 29 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά την άφιξή της στην Αθήνα από τη Φολέγανδρο.

Οι συγκάτοικοι και ο ρόλος τους

Ο ένας από τους τρεις είναι ο μάρτυρας, τον οποίο κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι ο 20χρονος επέστρεψε στο σπίτι, είπε ότι σκότωσε την 24χρονη, καθάρισε τον χώρο, πήρε προσωπικά του αντικείμενα και εξαφανίστηκε.

Στην κατάθεσή του αναφέρει επίσης την παρουσία δύο ακόμη συγκατοίκων, επίσης Αφρικανών. Οι αστυνομικοί ερευνούν τον ρόλο τους και εξετάζουν αν: είχαν συμμετοχή στη δολοφονία, βοήθησαν στη μεταφορά της σορού, γνώριζαν τι είχε συμβεί και επέλεξαν να εξαφανιστούν για να μην καταθέσουν.

Τα ερωτηματικά παραμένουν

Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι η νεκρή δεν μεταφέρθηκε στο διαμέρισμα, και η κατάθεσή του για το τι ακριβώς συνέβη στο σπίτι χαρακτηρίζεται ασαφής. Το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στον κάδο απορριμμάτων όπου βρέθηκε η βαλίτσα με τη σορό.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών καλούνται να απαντήσουν: Πώς έφτασε η σορός στο σημείο όπου βρέθηκε; Πώς συνδέεται με το συγκεκριμένο διαμέρισμα; Έγινε η δολοφονία στο διαμέρισμα, αλλού στην πολυκατοικία ή σε άλλο διαμέρισμα;

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 20χρονος προκάλεσε στη 24χρονη ασφυκτικό θάνατο, ενδεχομένως με μαξιλάρι, και αναζητούν επιπλέον ενδείξεις ώστε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της ανθρωποκτονίας και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

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