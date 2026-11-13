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13.11.2026 07:08

Σεισμός στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου μεγέθους 4,8 Ρίχτερ

13.11.2026 07:08
seismografos

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Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:05 και είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 41,6 χιλιόμετρα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 09:02
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