Σεισμός στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου μεγέθους 4,8 Ρίχτερ

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Σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:05 και είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 41,6 χιλιόμετρα.
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