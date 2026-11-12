Έξαρση ψώρας στις φυλακές Κασσαβέτειας: Σε απομόνωση δεκάδες ανήλικοι κρατούμενοι

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Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κασσαβέτειας μετά την εμφάνιση κρουσμάτων ψώρας, με δεκάδες ανήλικους κρατούμενους να έχουν τεθεί σε απομόνωση προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, ο υπερπληθυσμός των κρατουμένων, ο έντονος συνωστισμός και οι ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής έχουν δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη μετάδοση της νόσου. Η κατάσταση προκαλεί ανησυχία τόσο στο πολιτικό προσωπικό, όσο και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, καθώς αρκετά παιδιά εμφανίζουν πληγές στο σώμα τους.

Η μεταφορά των ανήλικων για ιατρική εξέταση στο Κέντρο Υγείας ή στο νοσοκομείο δεν είναι εφικτή, με συνέπεια να παραμένουν απομονωμένοι εντός του καταστήματος κράτησης.

Σημειώνεται ότι η ψώρα είναι ιδιαίτερα μεταδοτική δερματική νόσος που εκδηλώνεται κυρίως με έντονο κνησμό.

Ήδη, αρκετοί από τους ανήλικους κρατούμενους έχουν ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή με αντιψωρικά σκευάσματα, ώστε να αντιμετωπιστεί η μόλυνση και να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης.

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