Το σκάνδαλο της Nvidia αφορά πολύ περισσότερα από σεξ και κατασκοπεία – Οι ρωγμές στην αμερικανική ασφάλεια και οι σχέσεις εξουσίας με τα επιχειρηματικά συμφέροντα

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Η παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ την Πέμπτη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις με υφισταμένη του και με μια γυναίκα που φέρεται να ήταν Κινέζα κατάσκοπος, αφορά πολύ περισσότερα από ένα σεξουαλικό σκάνδαλο. Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά κενά στους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών μικροτσίπ, καθώς και την υπερβολικά μεγάλη διακριτική ευχέρεια που διαθέτουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ως προς το αν και πότε θα επιβάλλονται περιορισμοί.

Όπως επισημαίνει η Washington Post, το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ τις προσωπικές σχέσεις και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, αγγίζοντας τον πυρήνα της αμερικανικής πολιτικής για την τεχνολογική ασφάλεια.

Η Κινέζα ερωμένη του Χουάνγκ, Άλις Χουάνγκ (δεν έχουν συγγενική σχέση), ήταν στέλεχος της Megaspeed, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία απέκτησε εξοπλισμό της Nvidia αξίας άνω των 4,6 δισ. δολαρίων σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών.

Οι αμερικανικές αρχές υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι η Megaspeed διοχέτευε τα μικροτσίπ στην Κίνα. Οι υποψίες αυτές είχαν ήδη δει το φως της δημοσιότητας πριν από περισσότερο από έναν χρόνο. Τόσο η Megaspeed όσο και η Nvidia αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία, με την Nvidia να υποστηρίζει ότι οι δικοί της έλεγχοι δεν εντόπισαν αποδείξεις παράνομης μεταφοράς των μικροτσίπ.

Τέσσερα ομοσπονδιακά υπουργεία — Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας και Οικονομικών — υποστήριζαν την ένταξη της Megaspeed στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ καθυστερούσε επί μήνες να προχωρήσει στην επιβολή των περιορισμών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios την Τετάρτη, αρκετοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης ήρθαν την περασμένη εβδομάδα σε αντιπαράθεση με τον Λάτνικ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), απαιτώντας να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών κατά της Megaspeed.

Όταν ο Λάτνικ υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει την αντίδραση της Κίνας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι μετέφεραν τη διαφωνία στο Οβάλ Γραφείο. Εκεί, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε για τρίτη φορά ότι οι περιορισμοί έπρεπε να επιβληθούν. Είχε ήδη δώσει το πράσινο φως τον Μάιο και τον Αύγουστο.

Ωστόσο, όταν ο πρόεδρος δεν ήταν πλέον παρών, ο Λάτνικ φέρεται να δήλωσε ότι θα επεξεργαστεί «ορισμένες επιλογές και θα επανέλθει». Το υπουργείο Εμπορίου αρνείται ότι πραγματοποιήθηκε αυτή η αντιπαράθεση.

Πολλά έχουν ειπωθεί για την προσπάθεια του Χουάνγκ να αποτρέψει την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ. Αν και η απερίσκεπτη σχέση του με μια γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες υπονομεύει την αξιοπιστία του, το επιχείρημά του κατά των περιορισμών δεν είναι από μόνο του ύποπτο.

Πολύ πριν εμφανιστεί για πρώτη φορά δημόσια με την Άλις Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Nvidia υποστήριζε ότι ο αποκλεισμός της εταιρείας του από την κινεζική αγορά θα ενθάρρυνε την Κίνα να αναπτύξει δικές της εναλλακτικές λύσεις, υπονομεύοντας έτσι το τεχνολογικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρόκειται για ένα συνεκτικό επιχείρημα, αν και όχι απολύτως πειστικό, ακόμη κι αν εξυπηρετεί παράλληλα τα εμπορικά συμφέροντα της Nvidia. Ο Τζένσεν Χουάνγκ ασκούσε πιέσεις για να προστατεύσει την κερδοφορία της εταιρείας του.

Οι ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, όμως, έχουν πολύ ευρύτερες ευθύνες από τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Ακόμη και οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται εξαιρέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πουλούσαν ποτέ πυραύλους ή μαχητικά αεροσκάφη στους εχθρούς τους. Και η μάχη για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη αιχμής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις εθνικής ασφάλειας της εποχής μας.

Οι εκτεταμένες επιχειρήσεις κατασκοπείας της Κίνας αποκαλύπτουν μέχρι πού είναι διατεθειμένο να φτάσει το καθεστώς του Πεκίνου για να αποκτήσει τα μικροτσίπ που χρειάζεται, προκειμένου να επικρατήσει σε αυτή την τεχνολογική κούρσα.

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ ήταν εξαρχής διάτρητοι, ήδη από τότε που θεσπίστηκαν από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Τα μικροτσίπ είναι μικροσκοπικά και εύκολα στη λαθραία μεταφορά. Μεσάζοντες, εταιρείες-ενδιάμεσοι σε τρίτες χώρες και κέντρα δεδομένων στο εξωτερικό καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό του τελικού προορισμού της τεχνολογίας αιχμής.

Μάλιστα, έρευνα του 2024 αποκάλυψε ότι ιδρύματα με διασυνδέσεις με τον κινεζικό στρατό κατάφερναν ήδη να προμηθεύονται προηγμένα μικροτσίπ της Nvidia, παρά την απαγόρευση εξαγωγής τους.

Οι ίδιοι οι περιορισμοί αποδείχθηκαν εύκολο να παρακαμφθούν. Η Nvidia ανέπτυξε τροποποιημένα μικροτσίπ για την κινεζική αγορά, τα οποία συμμορφώνονταν με το γράμμα των αρχικών περιορισμών, οδηγώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν στην αυστηροποίηση των κανόνων το 2023.

Όλα αυτά καθιστούν ακόμη πιο ανησυχητική την καθυστέρηση στην υπόθεση της Megaspeed.

Ο Λάτνικ δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να επικαλεστεί την εθνική ασφάλεια για να υπερασπιστεί την επιβολή δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο από τον Καναδά.

Γιατί, λοιπόν, εμφανίζεται τόσο απρόθυμος να περιορίσει μια εταιρεία που είναι ύποπτη για την εκτροπή προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ προς την Κίνα; Μια χώρα που αποτελεί, ασφαλώς, πολύ μεγαλύτερη απειλή από τον βόρειο γείτονα των Ηνωμένων Πολιτειών;

Όπως υπογραμμίζει η Washington Post, η ένταξη μιας εταιρείας στην ομοσπονδιακή μαύρη λίστα δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο του υπουργού Εμπορίου, αλλά απόφαση που αφορά περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Δεν είναι προσωπική αρμοδιότητα του Λάτνικ. Εάν τα υπόλοιπα υπουργεία τάσσονταν υπέρ της επιβολής περιορισμών, τι δικαιολογούσε τις καθυστερήσεις;

Οι εταιρείες θα πρέπει να ανταγωνίζονται βάσει σαφών κανόνων και όχι να διεκδικούν την εύνοια του εκάστοτε υπουργού που ελέγχει τις άδειες εξαγωγών τους.

Επειδή οι περιορισμοί στις εξαγωγές παρέχουν στους πολιτικούς ασυνήθιστα μεγάλη εξουσία πάνω στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η ύπαρξη προβλέψιμων κανόνων και η συνεπής εφαρμογή τους αποκτούν καθοριστική σημασία.

Οτιδήποτε λιγότερο ανοίγει τον δρόμο για ευνοιοκρατία και ρυθμιστική αιχμαλωσία (regulatory capture), δηλαδή την κατάσταση κατά την οποία οι κρατικοί θεσμοί καταλήγουν να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που υποτίθεται ότι ελέγχουν.

Το Κογκρέσο έχει καθήκον να ζητήσει απαντήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους καταγραφής των σχέσεων και επαφών του Λάτνικ με τη Nvidia.

Η Cantor Fitzgerald, η εταιρεία που διοικούσε στο παρελθόν ο ίδιος και την οποία διευθύνουν σήμερα οι γιοι του, έχει γνωστοποιήσει σημαντικές επενδυτικές θέσεις στη Nvidia.

Αυτό, ασφαλώς, δεν αποτελεί απόδειξη παρανομίας ή αθέμιτης συμπεριφοράς.

Ωστόσο, η εντυπωσιακά χαλαρή στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στις συγκρούσεις συμφερόντων έχει ήδη πλήξει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Και το τίμημα αυτής της απώλειας εμπιστοσύνης αργά ή γρήγορα θα πρέπει να καταβληθεί.

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