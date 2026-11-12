search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 22:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 21:09

ΗΠΑ: Ψυχρή εισβολή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε περισσότερες από 30 πολιτείες – Παγετός και χιονοπτώσεις ενόψει του σαββατοκύριακου

12.11.2026 21:09
new-york-cold

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εκτεταμένη ψυχρή εισβολή αναμένεται στις κεντρικές και ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες έως το σαββατοκύριακο, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, παγετό σε αρκετές περιοχές και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά των βορειοανατολικών πολιτειών. Σύμφωνα με εκτίμηση του FOX Weather, περίπου 230 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου σε περιοχές με θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις συνήθεις για την εποχή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προβλέπει ότι ισχυρό ψυχρό μέτωπο θα μεταφέρει τις χαμηλότερες μέχρι στιγμής θερμοκρασίες της περιόδου σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής χώρας. Παράλληλα, βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς τις ακτές του Ατλαντικού θα προκαλέσει βροχοπτώσεις στα βορειοανατολικά και χιονοπτώσεις σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Κατά το FOX Weather, περισσότερες από 30 πολιτείες ανατολικά των Βραχωδών Ορέων αναμένεται να επηρεαστούν από την πτώση της θερμοκρασίας, ενώ αρκετές περιοχές θα καταγράψουν τον πρώτο παγετό του φετινού φθινοπώρου. Δεν προβλέπεται, πάντως, κατάρριψη θερμοκρασιακών ρεκόρ.

Η ομοσπονδιακή μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νυχτερινές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στις βόρειες πεδιάδες έως το πρωί της Παρασκευής και επέκταση του ισχυρού παγετού σε περιοχές του αμερικανικού Νότου το σαββατοκύριακο.

Πού αναμένονται χιονοπτώσεις και παγετός – Η πρόγνωση για Νέα Υόρκη και Φλόριντα

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, η διέλευση ψυχρών αερίων μαζών πάνω από τα σχετικά θερμότερα νερά θα ευνοήσει βροχές και χιονοπτώσεις, ιδίως στην Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν και κοντά στη νότια όχθη της λίμνης Σουπίριορ.

Στα βορειοανατολικά, το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Όλμπανι εξέδωσε συστάσεις για χειμερινές καιρικές συνθήκες σε τμήματα των ορεινών όγκων Αντιρόντακ και Κάτσκιλ, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς και στα νότια Πράσινα Όρη του Βερμόντ. Η πρόγνωση της Πέμπτης αναφέρει χιονόστρωση περίπου 2,5 έως 7,5 εκατοστών στις περισσότερες ορεινές περιοχές που θα επηρεαστούν, με πιθανότητα μεγαλύτερων υψών στις υψηλότερες κορυφές. Επικίνδυνη θεωρείται η ολισθηρότητα του οδικού δικτύου, ιδίως κατά τις πρωινές μετακινήσεις της Παρασκευής.

Για τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης, οι μετεωρολόγοι του ABC7 προβλέπουν κυρίως βροχές, πιθανές καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων. Αξιόλογη χιονόστρωση αναμένεται να περιοριστεί σε περιοχές μεγαλύτερου υψομέτρου βόρεια και δυτικά της πόλης. Την Παρασκευή, η αισθητή θερμοκρασία λόγω των ανέμων ενδέχεται να υποχωρήσει περίπου στους 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

Το AccuWeather προειδοποιεί επίσης για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις και μεμονωμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε ορεινές περιοχές, λόγω της υγρής χιονόπτωσης.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή και στη Φλόριντα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις στο βόρειο τμήμα της πολιτείας οι ελάχιστες θερμοκρασίες προβλέπεται να κυμανθούν περίπου στους 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα τοπικού σχηματισμού πάχνης στην ενδοχώρα. Στην κεντρική Φλόριντα αναμένονται πρωινές θερμοκρασίες περίπου 7 έως 9 βαθμών το σαββατοκύριακο.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν σε μεγάλο μέρος των ανατολικών ΗΠΑ και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το Κέντρο Μετεωρολογικών Προγνώσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στη Μαλάτεια της Τουρκίας (Video)

Κινηματογραφική ληστεία στο De Beers του Παρισιού – Βαριά οπλισμένοι πήραν κοσμήματα χιλιάδων ευρώ, διέφυγαν με μοτοσικλέτες (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
shooting-washington
ΚΟΣΜΟΣ

Εύπορος γιατρός με διαμέρισμα 1,1 εκατ. δολαρίων ο δράστης των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον – Η διαμάχη για τη μούχλα που εξετάζεται ως κίνητρο

basketball
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το πλαίσιο για τη μοριοδότηση αθλητών μετά το σκάνδαλο με την κόρη Τσαβδαρίδη – Συμμετοχή άνω του 50% για ομαδικά αθλήματα 

melenchon 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Persona non grata ο Μελανσόν στο Ισραήλ – Δε ζήτησα να πάω, απαντά ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας»

huang-trump-1231
ΚΟΣΜΟΣ

Το σκάνδαλο της Nvidia αφορά πολύ περισσότερα από σεξ και κατασκοπεία – Οι ρωγμές στην αμερικανική ασφάλεια και οι σχέσεις εξουσίας με τα επιχειρηματικά συμφέροντα

putin amerikanoi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποβαθμίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ευρώπη και «αδειάζει» Γουίτκοφ που μίλησε για σημαντική πρόοδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

VAGGELIS_VENIZELOS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για το καλώδιο: «Μη μιλάμε για υποχωρήσεις» - Το μήνυμα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και οι νουθεσίες στον Τσίπρα για το... ειδικό δικαστήριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 22:09
shooting-washington
ΚΟΣΜΟΣ

Εύπορος γιατρός με διαμέρισμα 1,1 εκατ. δολαρίων ο δράστης των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον – Η διαμάχη για τη μούχλα που εξετάζεται ως κίνητρο

basketball
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το πλαίσιο για τη μοριοδότηση αθλητών μετά το σκάνδαλο με την κόρη Τσαβδαρίδη – Συμμετοχή άνω του 50% για ομαδικά αθλήματα 

melenchon 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Persona non grata ο Μελανσόν στο Ισραήλ – Δε ζήτησα να πάω, απαντά ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας»

1 / 3