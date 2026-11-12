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12.11.2026 21:15

Η Ρωσία υποβαθμίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ευρώπη και «αδειάζει» Γουίτκοφ που μίλησε για σημαντική πρόοδο

12.11.2026 21:15
putin amerikanoi

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Αφού ο Στιβ Γουίτκοφ εξέφρασε ελπίδες ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι σύντομα θα κάθονταν ταυτόχρονα στο ίδιο τραπέζι, η Μόσχα ελαχιστοποίησε την προοπτική λέγοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει την στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η Ρωσία υποβάθμισε τα σχόλια των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με τα οποία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε να αποδεχτεί μια ευρωπαϊκή παρουσία στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Αντ’ αυτού, ζήτησε από την Ευρώπη να σταματήσει την στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία ως προϋπόθεση.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ προσγειώθηκαν στη Μόσχα την Πέμπτη για να ζητήσουν τη συγκατάθεση του Πούτιν ώστε οι Ευρωπαίοι να συμμετάσχουν σε μια πολυμερή διαπραγμάτευση. Μέχρι στιγμής, η διαδικασία έχει εξελιχθεί τριμερώς μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με τη συντονισμένη αμερικανική πρωτοβουλία.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, κατά τις οποίες η αντιπροσωπεία της Μόσχας αρνήθηκε να συναντηθεί με την ευρωπαϊκή ομάδα.

«Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη συνάντηση, την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική στιγμή, επειδή είναι εταίροι μας και είναι σημαντικό για εμάς να συμμετάσχουν», δήλωσε ο Γουίτκοφ στους δημοσιογράφους στο τέλος της συνάντησης, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Κούσνερ δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν «πολύ γεμάτες και λεπτομερείς» σε όλα τα θέματα και «ελπίζουμε» ότι θα τροφοδοτήσουν μια πολυμερή μορφή.

Αλλά ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, προειδοποίησε κατά της προοπτικής να βρεθούν Ρώσοι και Ευρωπαίοι στο ίδιο τραπέζι, λέγοντας ότι, πρώτα, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποφασίσουν μεταξύ «ειρήνης» ή «πολέμου», αναφερόμενος στην στρατιωτική τους υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Η Μόσχα εδώ και καιρό εξισώνει την Ευρώπη με την Ουκρανία λόγω της παροχής όπλων και πυρομαχικών που οι σύμμαχοι έχουν στείλει στο Κίεβο.

«Μέχρι στιγμής, όλες οι πρακτικές τους ενέργειες υποδεικνύουν ακριβώς το δεύτερο», είπε ο Ουσακόφ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν κατέστησε σαφές ότι το πραγματικό του ενδιαφέρον έγκειται στην αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της ηπείρου, ένα σύνθετο θέμα που οι Ευρωπαίοι θεωρούν ως τέχνασμα για να αποσπάσουν την προσοχή από τον πόλεμο στην Ουκρανία και να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης δικαιώματος βέτο.

Ο Ρώσος πρόεδρος επικαλέστηκε το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια «μεγάλη, όμορφη συμφωνία» που «θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλη την Ευρώπη» για να υπογραμμίσει το επιχείρημά του.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ προσφέρει συμφωνία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια στο σύνολό της», δήλωσε ο Πούτιν στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

«Τι ακούμε από τους Ευρωπαίους; Όχι, μόνο αφού υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία», είπε, προφανώς απαντώντας στα σχόλια της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Ύπατης Εκπροσώπου Κάγια Κάλας, οι οποίες έχουν θέσει ως προϋπόθεση τη συζήτηση για την αρχιτεκτονική ασφαλείας την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Αλλά μόλις υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία, σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατεύματα στο έδαφός της, κάτι που θα σήμαινε τη συνέχιση του πολέμου».

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές υποστήριξαν ότι η ευρωπαϊκή παρουσία ήταν απαραίτητη για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποφέρει περιορισμένη πρόοδο πέρα ​​από τις ανταλλαγές κρατουμένων.

Ο Κούσνερ έθεσε ως κίνητρο την προοπτική συζήτησης για την αρχιτεκτονική ασφαλείας.

«Οι Ευρωπαίοι επιθυμούν αυτός ο πόλεμος να είναι πραγματικά το τέλος και να υπάρξει μια μακρά ειρήνη μετά», είπε ο Κούσνερ στον Πούτιν.

«Και η κατανόηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ευρώπης είναι μια συζήτηση που ξεκινήσαμε μαζί τους».

Εν τω μεταξύ, στο Δουβλίνο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα ήταν αυτή που παραβίασε τις συμφωνίες ασφαλείας που ίσχυαν εδώ και δεκαετίες. Οποιαδήποτε συζήτηση για την αρχιτεκτονική, είπαν, απαιτούσε ευρωπαϊκή παρουσία.

«Είναι σημαντικό η Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να είναι έτοιμη για συνομιλίες», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν την Παρασκευή το ενδεχόμενο διορισμού ειδικού απεσταλμένου για τη διπλωματική διαδικασία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους ζήτησε να ορίσουν έναν κοινό εκπρόσωπο μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ένας τέτοιος χαρακτηρισμός ήταν προϋπόθεση για την ένταξη στις διαπραγματεύσεις.

«Οι Ευρωπαίοι μαλώνουν σαν αράχνες σε βάζο. Αν κάποιος αναλάβει την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τη ρωσική πλευρά, τέτοιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξοστρακισμό», δήλωσε ο Πεσκόφ, πιθανόν αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν διάρκειας 90 λεπτών με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας.

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