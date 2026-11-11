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ΚΟΣΜΟΣ

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11.11.2026 16:48

Διμερείς συμφωνίες με μεμονωμένα ευρωπαϊκά ή νατοϊκά κράτη για το νέο πλαίσιο του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη προτείνει η Μόσχα

11.11.2026 16:48
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Ο Αλεξέι Ντρομπίνιν, διευθυντής της υπηρεσίας Εξωτερικού Πολιτικού Σχεδιασμού στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε μία εικόνα αυτού που εννοεί η Μόσχα κάνοντας λόγο για ένα νέο πλαίσιο του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη και τις εγγυήσεις ασφαλείας που αυτό θα περιλαμβάνει ως μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία κατά την ομιλία του σε διάσκεψη για την ασφάλεια στην ρωσική πρωτεύουσα.

Ο υψηλόβαθμος ρώσος διπλωμάτης παρουσίασε μία σειρά προτάσεων για την διαμόρφωση του πλαισίου μίας νέας διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη, το οποίο ήταν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής διαδικασίας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, κεντρικό θέμα των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι. Ο Μεντίνσκι δεν έδωσε λεπτομέρειες για το θέμα.

Οι προτάσεις αυτές παρουσιάσθηκαν κατά την ομιλία του Αλεξέι Ντρομπίνιν σήμερα στο Διεθνές Φόρουμ για την Συλλογική Ασφάλεια στην Μόσχα και περιλαμβάνουν κατά κανόνα διμερείς συμφωνίες και σύμφωνα με μεμονωμένες ευρωπαϊκές ή νατοϊκές χώρες.

Η πρώτη πρόταση αναφέρεται σε μία συλλογική αμυντική συμμαχία ή σε διμερείς συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής όπως είναι οι συμφωνίες που συνδέουν την Ρωσία με την Λευκορωσία και την Βόρεια Κορέα.

Η δεύτερη πρόταση που διατύπωσε ο Ντρομπίνιν περιλαμβάνει πολιτικές συμφωνίες μη συνδρομής των εκατέρωθεν εχθρών σε περίπτωση επίθεσης, όπως είναι το σύμφωνο που συνδέει την Μόσχα με την Τεχεράνη.

Η τρίτη πρόταση αφορά την σύναψη «διμερών» συμφώνων μη επίθεσης με κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

«Για παράδειγμα, συμφωνίες αυτού του είδους μπορούν να επιτευχθούν, μεταξύ άλλων, με μεμονωμένα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία στην συνέχεια, για παράδειγμα, επιπλέον ατομικές εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Ντρομπίνιν κατά την ομιλία του, σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε online.

Η ευρωπαϊκή πλευρά είναι αντίθετη με οποιαδήποτε συζήτηση επί της διάρθρωσης του συστήματος ασφαλείας στην Ευρώπη πριν καταγραφεί πρόοδος στο θέμα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πρόοδος στην οποία περιλαμβάνεται η εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 18:33
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