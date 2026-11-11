Διπλωματικός πυρετός για την Ουκρανία: «Πλησιάσαμε στην ειρήνη» λέει η Μόσχα – Το παρασκήνιο των συνομιλιών και η ευρωπαϊκή εμπλοκή, πιθανή επικοινωνία Μερτς – Πούτιν

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Αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξέφρασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Άμπου Ντάμπι, κάνοντας λόγο για πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, αλλά και για εκκρεμείς διαφωνίες.

«Μου φαίνεται πως ναι», απάντησε ο Μεντίνσκι όταν ρωτήθηκε εάν οι πλευρές έχουν πλησιάσει στην επίτευξη ειρήνης, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η έκβαση της διαπραγματευτικής διαδικασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και από τη στάση όλων των εμπλεκομένων.

«Πολλά εξαρτώνται από την Ουκρανία, από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από το αν η Ευρώπη θα ανακτήσει τη λογική της. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι στόχοι που έχουμε θέσει θα επιτευχθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιτεύχθηκε αμοιβαία κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα, ενώ σε άλλα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες, με τις συζητήσεις να αναμένεται να συνεχιστούν. Κεντρικό θέμα των διήμερων επαφών αποτέλεσε και το ενδεχόμενο διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Ανταλλάξαμε απόψεις με την αμερικανική πλευρά για το ζήτημα αυτό. Σε ορισμένα σημεία καταλήξαμε σε κοινή αντίληψη, ενώ σε άλλα όχι. Και αυτή η συζήτηση, φυσικά, θα συνεχιστεί. Ο κόσμος χρειάζεται ένα νέο, σύγχρονο και επικαιροποιημένο σύστημα ασφάλειας, το οποίο θα είναι δίκαιο και δεν θα θέτει καμία συγκεκριμένη χώρα σε μειονεκτική θέση», δήλωσε ο Μεντίνσκι, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Ζελένσκι: Προτεραιότητα μια αξιοπρεπής ειρήνη το συντομότερο δυνατόν

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι προτεραιότητα του Κιέβου είναι ο τερματισμός του πολέμου το συντομότερο δυνατόν, με την επίτευξη μιας αξιοπρεπούς ειρήνης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εκπροσωπείται σε κάθε στάδιο της ουσιαστικής διπλωματικής διαδικασίας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν ισχυρή θέση και να ασκήσουν επιρροή στη Μόσχα.

Our team reported on the results of the meetings in Abu Dhabi with the American and Russian sides, as well as the coordination with European partners present in the Emirates. First, there is an important humanitarian arrangement regarding preparations for a new exchange. Second,… pic.twitter.com/N1ql7Yn2Z6 November 11, 2026

«Είναι απαραίτητο οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ισχυρή θέση και να ασκήσουν επιρροή στην πηγή αυτού του πολέμου – δηλαδή στη Ρωσία – ώστε η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για μια σημαντική ανθρωπιστική συμφωνία, αναφερόμενος στις προετοιμασίες για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Όπως σημείωσε, στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, καθώς και ευρύτερα σχήματα για τη συνέχιση των εργασιών, με τη συμμετοχή και των Ευρωπαίων.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλλουν στη διπλωματική προσπάθεια, κατονομάζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ευρώπη.

Η στάση της Μόσχας απέναντι στη συμμετοχή της Ευρώπης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του Μεντίνσκι στη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις επόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ρώσος διαπραγματευτής υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής συγκεκριμένες ειρηνευτικές πρωτοβουλίες ή προτάσεις από ευρωπαϊκές χώρες, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το περιεχόμενο μιας ενδεχόμενης διαπραγμάτευσης μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Δεν έχουμε λάβει ούτε μία ειρηνευτική πρωτοβουλία ούτε μία συγκεκριμένη πρόταση για την ειρήνη από τις ευρωπαϊκές χώρες, επομένως δεν είναι σαφές τι υπάρχει να συζητήσουμε. Όταν καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, τότε θα τις εξετάσουμε», ανέφερε.

Μάλιστα, επανέλαβε την αιχμηρή αναφορά του στην Ευρώπη, λέγοντας ότι «όταν η Ευρώπη ανακτήσει τη συνείδησή της, ίσως μπορέσει να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», ενώ πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να διδαχθούν από τους Αμερικανούς απεσταλμένους όσον αφορά τον κοινό νου, τον ρεαλισμό και τη βούληση για την επίτευξη ειρήνης.

Κούσνερ και Γουίτκοφ στη Μόσχα – Θα ζητήσουν το «πράσινο φως» Πούτιν για την Ευρώπη

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του POLITICO, η αμερικανική πλευρά προετοιμάζεται για ένα νέο κρίσιμο διπλωματικό βήμα, καθώς ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στη Μόσχα, προκειμένου να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βασικός στόχος της επίσκεψης είναι αφενός να συμφωνηθεί η ημερομηνία του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων και αφετέρου να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του Κρεμλίνου για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών εκπροσώπων στις μελλοντικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους στο τραπέζι», δήλωσε ο Κούσνερ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πλευρά έχει μεταφέρει επανειλημμένα στον Πούτιν και στο επιτελείο του πως η συμμετοχή των Ευρωπαίων είναι απαραίτητη για την επίτευξη συμφωνίας.

«Ελπίζω ότι αύριο στη Μόσχα, ο Στιβ κι εγώ θα πετύχουμε και ο πρόεδρος Πούτιν θα δώσει το πράσινο φως για να συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι, εάν συμφωνήσει, θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πολύ μεγαλύτερη πρόοδο στα ζητήματα που έχουν σημασία», ανέφερε.

Προς διάλογο Μερτς – Πούτιν

Στο ίδιο διπλωματικό πλαίσιο, ανοιχτό άφησε η γερμανική κυβέρνηση το ενδεχόμενο συνομιλιών μεταξύ του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη συνεννόηση που επιτεύχθηκε στο Άμπου Ντάμπι σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Ερωτηθείς εάν ο Μερτς είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων:

«Έχουμε πλέον καταλήξει σε μια συνεννόηση στο Άμπου Ντάμπι σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις. Η συνεννόηση αυτή έχει πλέον γνωστοποιηθεί στον Ρώσο πρόεδρο. Και σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να ακολουθήσουν συνομιλίες».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη συνεννόηση δεν επιτεύχθηκε μεταξύ Ρωσίας και των υπόλοιπων πλευρών, αλλά μεταξύ Ευρωπαίων, Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, προσθέτοντας ότι οι αρχές που συμφωνήθηκαν θα αποτελέσουν τη βάση για τις νέες συνομιλίες.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς καταδεικνύει την κινητικότητα που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ώρα που η συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.

Συμφωνία για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων από την έναρξη του πολέμου

Ένα από τα σημαντικότερα απτά αποτελέσματα των διήμερων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι είναι η συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσαν τόσο ο Μεντίνσκι όσο και ο Κούσνερ, με τον τελευταίο να κάνει λόγο για την πιθανότατα μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων από την έναρξη του πολέμου.

Ο ακριβής αριθμός των αιχμαλώτων αναμένεται να επιβεβαιωθεί την Πέμπτη, ενώ, σύμφωνα με τον Ρώσο διαπραγματευτή, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα.

Ο Κούσνερ χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι «ουσιαστικές» αλλά και «δύσκολες», υπογραμμίζοντας ότι οι δύο ημέρες των επαφών οδήγησαν σε συγκεκριμένη πρόοδο, παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε κρίσιμα ζητήματα.

Το επόμενο διπλωματικό τεστ μεταφέρεται πλέον στη Μόσχα, όπου η αμερικανική αποστολή θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του Πούτιν για τη συμμετοχή της Ευρώπης, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων, οι εγγυήσεις ασφαλείας, το νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής ασφάλειας και κυρίως η σύνθεση των μελλοντικών διαπραγματευτικών σχημάτων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου.

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