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11.11.2026 12:43

COP31: Απρέπεια Ερντογάν – Αποχώρησε για να μην χαιρετήσει τον Χριστοδουλίδη (Video)

11.11.2026 12:43
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Κάθε κανόνα του καλού οικοδεσπότη παραβίασε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος φιλοξενεί στην Αττάλεια τις εργασίες της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP31.

Ο Ερντογάν, ο οποίος υποδέχθηκε τους ηγέτες που συμμετέχουν στη διάσκεψη, κυριολέκτικά… σηκώθηκε και έφυγε, προκειμένου να μην κάνει χειραψία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ οι διοργανωτές δεν ανακοίνωσαν καν το όνομά του κατά την άφιξή του.

Ενώ ο Ερντογάν στέκεται δίπλα στον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για να υποδεχτούν τους ηγέτες που προσέρχονται, την ώρα που φτάνει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας φαίνεται να υπάρχει μια καθυστέρηση στη διαδικασία, και το πλάνο κόβεται. Στη συνέχεια εμφανίζεται πάλι ο κ. Χριστοδουλίδης, τον οποίο υποδέχεται μόνο ο κ. Γκουτέρες.

Κατά τη χειραψία τους, ο κ. Γκουτέρες λέει κάτι στο αφτί του κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος σηκώνει τους ώμους του. Ακολουθεί νέο πλάνο από τους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες της COP31, και αμέσως μετά εμφανίζεται και πάλι ο Τούρκος πρόεδρος δίπλα στον Αντόνιο Γκουτέρες να υποδέχονται τους υπόλοιπους ηγέτες.

Σχολιάζοντας την κίνηση του Τούρκου προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, χαρακτήρισε την αποχώρησή του από το σημείο υποδοχής ως «επίδειξη περιφρόνησης προς τον ΟΗΕ».

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