Βουλγαρία: Εθνικό πένθος μετά την καραμπόλα 86 οχημάτων με 12 νεκρούς και 51 τραυματίες 

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Εθνικό πένθος κηρύχθηκε στη Βουλγαρία για τους 12 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη στην καραμπόλα 86 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Α1. Μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης διασωστικά συνεργία πάλευαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες ώστε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Αν και η ομίχλη και η ολισθηρότητα του δρόμου φαίνεται να είναι οι κύριοι υπαίτιοι της φονικής καραμπόλας, οι αρχές της Βουλγαρίας έχουν συλλάβει ήδη και ανακρίνουν Ρουμάνο οδηγό που φέρεται να σταμάτησε την νταλίκα του, εν μέσω χαμηλής ορατότητα προκαλώντας το πρώτο τροχαίο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητιστικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα.

Πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές και διασωστικά συνεργεία έδωσαν ολονύχτια μάχη για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, απομακρύνοντας αναποδογυρισμένα και καμένα αυτοκίνητα.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 12 θάνατοι και 51 τραυματίες. Κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Trakia kod Jambola , centralna Bugarska na pola puta između Sofie i Plovdiva danas. Lančani sudar u 07 ujutro dana 10 novembra usled guste magle . 10 poginulih na licu mesta još 2 podleglo povredama u bolnici zvanično . Brzina udara vozila u trenutnu sudara preko 120 km na sat . pic.twitter.com/kRpWtjeHh5 — Dobar dan Srbijo (@H39euro26823) November 10, 2026

Σχετικά με τα αίτια της καραμπόλας, κλιμάκιο με 10 ερευνητές της της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Ερευνών έχει αναλάβει τις έρευνες. Πέρα την ομίχλη και την ολισθηρότητα του δρόμου, υπάρχουν καταγγελίες για έλλειψη σήμανσης για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Η κατάσταση που επικρατούσε το πρωί της Τρίτης στη Βουλγαρία ήταν πρωτόγνωρη καθώς η ορατότητα από τα 70 μέτρα περιοριζόταν στα 10.

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning. A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 12 people dead and dozens injured.

Dense fog appears to have played a major role.



pic.twitter.com/DXvXwKpSJF November 10, 2026

4 τραυματίες στη ΜΕΘ – 13 σε κρίσιμη κατάσταση

Από τους 51 τραυματίες οι 23 διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Σλίβεν.

Οι 4 νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και 13 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αναμένεται νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας τους.

Τραυματίας περιγράφει στο Ertnews τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη σύγκρουση.

«Τα τζάμια έσπασαν και έπεφταν παντού. Ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Άλλοι είχαν πέσει, άλλοι είχαν τραυματιστεί, ενώ κάποιοι είχαν παγιδευτεί και δεν μπορούσαν να απεγκλωβιστούν». «Πολλοί, πολλοί άνθρωποι πέθαναν εδώ. Ένας άντρας πέθανε ακριβώς πίσω μου», αναφέρεται σε άλλη μαρτυρία.

Un cetățean român se află printre persoanele rănite în accidentele în lanț produse marți, 10 noiembrie 2026, pe autostrada Trakia din Bulgaria, unde 12 oameni și-au pierdut viața. Românul primește îngrijiri medicale, a anunțat ministrul afacerilor externe, Dan Neculăescu. În cele… pic.twitter.com/MDvLJ2JREW — Libertatea (@libertatea) November 10, 2026

Το χρονικό της τραγωδίας

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Τράκια (Trakia), τον βασικό οδικό άξονα που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς και αποτελεί έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους της χώρας.

Η πρώτη καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Μπουργκάς. Φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους ενώ αυτοκίνητα συνθλίφτηκαν.

Η δεύτερη καραμπόλα σημειώθηκε στο ρεύμα προς Σόφια, ενώ οδηγοί έκαναν στάση προκειμένου να πληροφορηθούν τι είχε συμβεί στο αντίθετο ρεύμα, μισή ώρα αργότερα.

Ο αυτοκινητόδρομος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), ενώ το όριο ταχύτητας φτάνει τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Η άσφαλτος στο σημείο, είναι σχετικά καινούργια, καθώς έχει τοποθετηθεί πριν από περίπου δύο χρόνια. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες παρουσιάζει αυξημένη ολισθηρότητα.

Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο δεν είναι καινούργιο, καθώς έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα τα προηγούμενα χρόνια, με τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος να συγκαταλέγονται συχνά στους παράγοντες που εξετάζονται.

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