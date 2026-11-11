Ο Dr. Dre κάνει το πρώτο διάλειμμα στην καριέρα του μετά από 41 χρόνια (Video)

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Ο Dr. Dre σχεδιάζει να κάνει το πρώτο διάλειμμα στην καριέρα του και να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, έπειτα από 41 χρόνια στο στούντιο.

Ο θρύλος του hip-hop, Dr. Dre, αποκάλυψε τα σχέδιά του να απομακρυνθεί από τη μουσική και να «αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας για ένα ή δύο χρόνια», μετά από 41ετή παρουσία στο στούντιο.

Καλεσμένος στο πρώτο επεισόδιο του podcast «Listen & Laugh» των Ice Cube και Mike Epps, ο παραγωγός και καλλιτέχνης εξήγησε ότι πρόκειται να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα μόλις ολοκληρώσει δύο projects που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, το ένα εκ των οποίων σε συνεργασία με τον ράπερ Marqus Clae από το Χιούστον.

«Για πρώτη φορά στην καριέρα μου, πρόκειται να κάνω ένα διάλειμμα» δήλωσε ο Dre. «Θα φύγω και θα αποσυρθώ από τα φώτα της δημοσιότητας για ένα ή δύο χρόνια».

Εξηγώντας ότι η παραγωγή καταλαμβάνει διαρκώς τις σκέψεις του, ο Dre σημείωσε: «Δεν το αφήνεις ποτέ. Ακόμα κι όταν δεν είσαι εκεί» προσθέτοντας ότι το διάλειμμα αποσκοπεί στο να αφήσει χώρο για άλλες δημιουργικές αναζητήσεις: «Για πρώτη φορά στη ζωή μου, αυτό δεν θα υπάρχει. Καταλαμβάνει χώρο που θα μπορούσε να δοθεί σε κάτι άλλο. Κι αν υπάρχει κάτι άλλο που με περιμένει, το οποίο θα μπορούσε να μου προσφέρει ακριβώς το ίδιο συναίσθημα που ένιωσα όταν ανακάλυψα τη μουσική;» είπε.

Ο επτά φορές βραβευμένος με Grammy και μέλος του της Αίθουσας της Δόξας του Ροκ εν Ρολ (Rock & Roll Hall of Fame) έχει διαμορφώσει το hip-hop επί τέσσερις δεκαετίες, από τους N.W.A. και το άλμπουμ «The Chronic», μέχρι τη δημιουργία αμέτρητων επιτυχιών για καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg, ο Eminem και ο Kendrick Lamar.

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