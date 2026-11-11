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ΜΟΥΣΙΚΗ

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11.11.2026 10:25

Paul McCartney και Ringo Starr ξανά μαζί στη σκηνή

11.11.2026 10:25
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Μια νέα κοινή εμφάνιση πρόκειται να πραγματοποιήσουν, μέσα στο 2027, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, με τους δύο πρώην Beatles να ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά επί σκηνής, στο πλαίσιο του φεστιβάλ VetsAid.

Την Τρίτη (10/11), ο μουσικός των Eagles και ιδρυτής της διοργάνωσης, Τζο Γουόλς ανακοίνωσε το πρόγραμμα του φεστιβάλ για το 2027, αποκαλύπτοντας ότι σε αυτό θα περιλαμβάνεται ένα ειδικό μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή των ΜακΚάρτνεϊ και Σταρ, καθώς και άλλων καλεσμένων-έκπληξη.

«Έχοντας περάσει τα δύο τελευταία χρόνια στη Sphere και συνεργαστεί με τους σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους του Λας Βέγκας, θέλω να τους δείξω την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μου» ανέφερε ο Γουόλς σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε:

«Αυτή η πόλη έχει φροντίσει τόσο καλά εμένα και την οικογένειά μου, που θα ήταν τιμή μου να ανταποδώσω την αγάπη στην πολυπληθή κοινότητα των βετεράνων της και στις οικογένειές τους. Θα έχουμε τη μεγαλύτερη συναυλία μας μέχρι σήμερα! Ελάτε να ανεβούμε μαζί στη σκηνή με τους μουσικούς μου ήρωες, τον Πολ και τον Ρίνγκο (και άλλους καλεσμένους-έκπληξη), τα αγαπημένα συγκροτήματα της πόλης, τους The Killers, την υπέροχη St. Vincent, καθώς και τους αγαπημένους μου The War on Drugs και Lucius, τα μοναδικά συγκροτήματα που έχω προσκαλέσει ξανά στο VetsAid».

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2027 στο MGM Grand Garden Arena του Λας Βέγκας. Τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης διατίθενται εξ ολοκλήρου σε υπηρεσίες και φιλανθρωπικούς οργανισμούς που στηρίζουν βετεράνους, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 10:00, μέσω της πλατφόρμας AXS.

Ο 86χρονος Σταρ και ο 84χρονος ΜακΚάρτνεϊ είχαν εμφανιστεί μαζί για τελευταία φορά στο Λονδίνο το 2024, στην τελευταία συναυλία της περιοδείας «Got Back» του δεύτερου. Ήταν η πρώτη κοινή εμφάνισή τους επί σκηνής έπειτα από πέντε χρόνια, κατά την οποία ερμήνευσαν τα τραγούδια «Helter Skelter» και «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)».

Σε συνέντευξή του στους New York Times τον Ιούλιο του 2025, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε μιλήσει για τον ιδιαίτερο δεσμό που τον ενώνει με τον Σταρ, καθώς είναι τα δύο τελευταία εν ζωή μέλη των Beatles.

«Με τον Τζον και τον Τζορτζ να μην είναι πια εδώ, νομίζω ότι συνειδητοποιούμε πως τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Γι’ αυτό κρατάμε ό,τι έχουμε σήμερα, επειδή καταλαβαίνουμε πόσο ξεχωριστό είναι. Είναι κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν. Στην πραγματικότητα, στη δική μας περίπτωση, δεν υπάρχει κανείς άλλος. Είμαστε μόνο εγώ και ο Ρίνγκο και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις αναμνήσεις» είχε δηλώσει.

Από την πλευρά του, ο Σταρ είχε περιγράψει τον δεσμό τους σε συνέντευξή του στο περιοδικό AARP το 2003, λέγοντας ότι ο ΜακΚάρτνεϊ είναι «ο αδερφός που δεν είχα ποτέ».

Το 2023, οι δύο μουσικοί κυκλοφόρησαν το «Now and Then», το τελευταίο τραγούδι των Beatles. Μέσα στο 2026, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ συμπεριέλαβε επίσης ένα ντουέτο με τον Σταρ, με τίτλο «Home to Us», στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ του, «The Boys of Dungeon Lane».

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